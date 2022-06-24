Холодно и почти нет кислорода: ученые нашли жизнь в самом неприветливом месте на Земле

Ученые считают, что такие микробы могут жить на Марсе, а также на спутниках Юпитера и Сатурна.

Ученые обнаружили микробов, многие из которых неизвестные науке в водном источнике Lost Hammer, который выходит на поверхность из-под вечной мерзлоты. Этот источник питают воды, которые находятся на глубине 600 метров. Эта вода практически не содержит кислорода, очень соленая и холодная. Ученые считают, что подобные микробы, выжившие в таком экстремальном месте, могут также жить на Марсе и на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе, сообщает ScienceAlert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Источник Lost Hammer находится на острове Аксель-Хейберг, который расположен на севере Канадского Арктического архипелага и это место считается одним из самых суровых мест на Земле. По словам ученых из Университета Макгилла, Канада, вода, где были обнаружены микробы содержит менее одной доли на миллион кислорода, имеет 24% солености и температуру -5 градусов Цельсия.

"Нам потребовалось несколько лет упорной работы, чтобы обнаружить активные микробные сообщества в этих экстремальных для жизни условиях", — говорит Элис Магнусон из Университета Макгилла.

[ + – ] Ученые обнаружили микробов, многие из которых неизвестные науке в водном источнике Lost Hammer, который выходит на поверхность из-под вечной мерзлоты Фото: ScienceAlert

В результате анализа микробов, ученые выяснили, что многие из них относятся к известным видам, но большинство неизвестны науке. Эти микробы обладают особыми характеристиками, которые позволяют им выжить в столь негостеприимной среде.

[ + – ] Источник Lost Hammer находится на острове Аксель-Хейберг, который расположен на севере Канадского Арктического архипелага и это место считается одним из самых суровых мест на Земле Фото: wikipedia

"Эти микробы — удивительные существа, ведь в отличие от других микроорганизмов, они не зависят от органического материала или кислорода для того, чтобы выжить", — говорит Лайл Уайт из Университета Макгилла.

По словам ученых, микробы выживают и процветают благодаря тому, что питаются и вдыхают неорганические соединения, такие как метан, сульфиды, сульфат, окись углерода и углекислый газ.

[ + – ] Этот источник питают воды, которые находятся на глубине 600 метров. Эта вода практически не содержит кислорода, очень соленая о холодная. Ученые считают, что подобные микробы, выжившие в таком экстремальном месте, могут также жить на Марсе и на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе Фото: ScienceAlert

По словам ученых, на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе под ледяной поверхностью могут скрываться океаны с холодной соленой водой с низким содержанием кислорода. Это же касается и соленых подповерхностных озер из жидкой воды на Марсе, одно из которых было обнаружено 4 года назад под южным полярным регионом планеты.

[ + – ] На спутнике Юпитера Европе под ледяной поверхностью может скрываться океан с холодной соленой водой с низким содержанием кислорода Фото: NASA

Ученые считают, что на этих внеземных мирах могут также жить похожие микробы, которые способны адаптироваться к экстремальной среде обитания. Теперь канадские ученые планируют изучить подробнее эти микробные сообщества в лаборатории, чтобы больше узнать о том, как они приспособились к жизни в такой негостеприимной среде. По словам ученых, эта информация может помочь лучше понять вероятность появления таких микроорганизмов на других планетах и спутниках Солнечной системы.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось обнаружить на Земле самую большую в мире бактерию, длина которой составляет почти 1 см.

Напоминаем также, что ученые обнаружили в Антарктиде под слоем льда "скрытый мир" морских жителей.