Размером с ресницу. Ученые обнаружили самую большую в мире бактерию

Бактерия Thiomargarita magnifica имеет длину примерно 1 см и в 50 раз больше по размеру всех других таких же огромных бактерий.

Ученым удалось обнаружить самую большую в мире из известных бактерий, которая напоминает белую тонкую нить, в болоте в Гваделупе. Это заморская территория Франции, которая находится на островах в южной части Карибского моря. Бактерия под названием Thiomargarita magnifica в длину примерно 1 см и этот организм в 50 раз больше, чем все известные науке огромные бактерии. Thiomargarita magnifica является первой бактерией, которую можно увидеть невооруженным глазом, сообщает The Guardian.

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По словам Жана-Мари Волланда из Национальной лаборатории им. Лоуренса, которая входит в состав Калифорнийского университета, США, бактерий, которые похожи на тонкие белые нити, размером с человеческие ресницы, ученые нашли на поверхности разлагающихся листьев мангровых лесов в тропическом болоте в Гваделупе.

По словам ученых, то, что они открыли новый вид такой гигантской по размерам бактерии стало для них полной неожиданностью. Ведь согласно научным представлениям бактерии не могут быть такими огромными. Раньше ученые вообще считали, что подобные бактерии могут иметь размер, который в 100 раз меньше, чем у найденного микроорганизма.

[ + – ] По словам ученых, то, что они открыли новый вид такой гигантской по размерам бактерии стало для них полной неожиданностью. Ведь согласно научным представлениям бактерии не могут быть такими огромными. Раньше ученые вообще считали, что подобные бактерии могут иметь размер, который в 100 раз меньше, чем у найденного микроорганизма Фото: The Guardian

"Cтепень неожиданности нашего открытия можно сравнить с потенциальной встречей одного человека обычных размеров с другим человеком, который имеет рост сравнимый с высотой Эвереста", — говорит Волланд.

"Мы обнаружили этот новый вид гигантских бактерий, когда занимались поиском симбиотических микроорганизмов в экосистеме мангровых лесов. Это были очень странные создания, по крайней мере такое первое впечатление они произвели", — говорит Оливье Грос из Университета Антильских островов.

По словам ученых, лабораторный анализ показал, что у этой бактерии очень необычная внутренняя структура. В то время как у большинства бактерий ДНК свободно плавает внутри клетки, у этой бактерии ДНК имеет концентрированное определенное местоположение.

"Наш анализ показал, что у этой бактерии в три раза больше генов, чем у большинства других бактерий. Также мы выяснили, что Thiomargarita magnifica является очень сложным микроорганизмов, ведь у этой бактерии сотни тысяч копий генома расположены в каждой клетке", — говорит Волланд.

[ + – ] По словам ученых, лабораторный анализ показал, что у этой бактерии очень необычная внутренняя структура. В то время как у большинства бактерий ДНК свободно плавает внутри клетки, у этой бактерии ДНК имеет концентрированное определенное местоположение Фото: The Guardian

По словам ученых, они пока не приняли единого решения по поводу того, каким образом этот новый вид бактерий эволюционировал, чтобы приобрести такие огромные размеры.

"Одна из теорий состоит в том, что бактерия стала в сотни раз больше хищников, чтобы они просто не смогли ее съесть", — говорит Волланд.

Ученые считают, что эти бактерии, став такими гигантами, потеряли некоторые преимущества обычных микроскопических бактерий. Это например касается способности перемещаться и колонизировать новую среду обитания. Исследователи полагают, что тем не менее, эти бактерии приспособились к новым условиям и смогли изменить свое взаимодействие с окружающей средой.

Пока что ученые не обнаружили этих бактерий в других местах рядом. Даже, когда исследователи вернулись через некоторое время на то же болото, то они уже не нашли этих тонких белых нитей.

"Возможно, эти бактерии являются сезонными микроорганизмами. И нам кажется, что эти огромные и очень сложные бактерии скрываются у всех на виду", — говорит Волланд.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что бактерии могут издавать звуки и даже записали их.

Напоминаем также, что поедающие метан бактерии могут превращать парниковый газ в топливо, как выяснили ученые.