Розміром з вію. Вчені виявили найбільшу у світі бактерію

Бактерія Thiomargarita magnifica має довжину приблизно 1 см і в 50 разів більша за всіх інших величезних бактерій.

Вченим вдалося виявити найбільшу у світі з відомих бактерій, що нагадує білу тонку нитку, в болоті у Гваделупі. Це заморська територія Франції, що знаходиться на островах у південній частині Карибського моря. Бактерія під назвою Thiomargarita magnifica в довжину приблизно 1 см і цей організм у 50 разів більший за усі відомі науці величезні бактерії. Thiomargarita magnifica є першою бактерією, яку можна побачити неозброєним оком, повідомляє The Guardian.

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За словами Жана-Марі Волланда із Національної лабораторії ім. Лоуренса, яка входить до складу Каліфорнійського університету, США, бактерій, які схожі на тонкі білі нитки, розміром з людські вії, вчені знайшли на поверхні листя мангрових лісів, що розкладається, в тропічному болоті в Гваделупі.

За словами вчених, те, що вони відкрили новий вид такої гігантської за розмірами бактерії, стало для них повною несподіванкою. Адже згідно з науковими уявленнями бактерії не можуть бути такими величезними. Раніше вчені взагалі вважали, що такі бактерії можуть мати розмір, що у 100 разів менший, ніж у знайденого мікроорганізму.

[ + – ] За словами вчених, те, що вони відкрили новий вид такої гігантської за розмірами бактерії, стало для них повною несподіванкою. Адже згідно з науковими уявленнями бактерії не можуть бути такими величезними. Раніше вчені взагалі вважали, що такі бактерії можуть мати розмір, який у 100 разів менший, ніж у знайденого мікроорганізму Фото: The Guardian

"Ступінь несподіванки нашого відкриття можна порівняти з потенційною зустріччю однієї людини звичайних розмірів з іншою людиною, яка має ріст, як висота Евересту", — говорить Волланд.

"Ми виявили цей новий вид гігантських бактерій, коли шукали симбіотичні мікроорганізми в екосистемі мангрових лісів. Це були дуже дивні створіння, принаймні таке перше враження вони справили", — говорить Олів'є Грос з Університету Антильських островів.

За словами вчених, лабораторний аналіз показав, що ця бактерія має дуже незвичайну внутрішню структуру. Тоді, як у більшості бактерій ДНК вільно плаває всередині клітини, в цієї бактерії ДНК має концентроване місце.

"Наш аналіз показав, що в цієї бактерії втричі більше генів, ніж у більшості інших бактерій. Також ми з'ясували, що Thiomargarita magnifica є дуже складним мікроорганізмом, адже в цієї бактерії сотні тисяч копій геному розташовані у кожній клітці", — каже Волланд.

[ + – ] За словами вчених, лабораторний аналіз показав, що ця бактерія має дуже незвичайну внутрішню структуру. У той час як у більшості бактерій ДНК вільно плаває всередині клітини, у цієї бактерії ДНК має концентроване місце Фото: The Guardian

За словами вчених, вони поки не прийняли єдиного рішення щодо того, як цей новий вид бактерій еволюціонував, щоб отримати такі величезні розміри.

"Одна з теорій полягає в тому, що бактерія стала в сотні разів більшою за хижаків, щоб вони просто не змогли її з'їсти", — говорить Волланд.

Вчені вважають, що ці бактерії, ставши такими гігантами, втратили деякі переваги звичайних мікроскопічних бактерій. Це, наприклад, стосується здатності переміщатися і колонізувати нове місце існування. Дослідники вважають, що ці бактерії пристосувалися до нових умов і змогли змінити свою взаємодію з довкіллям.

Поки вчені не виявили цих бактерій у інших місцях поряд. Навіть коли дослідники повернулися через деякий час на те ж болото, то вони вже не знайшли цих тонких білих ниток.

"Можливо, ці бактерії є сезонними мікроорганізмами. І нам здається, що ці величезні та дуже складні бактерії ховаються у всіх на очах", — каже Волланд.

Фокус вже писав, що вчені з'ясували, що бактерії можуть видавати звуки і навіть записали їх.

Нагадуємо також, що бактерії, що поїдають метан, можуть перетворювати парниковий газ на паливо, як з'ясували вчені.