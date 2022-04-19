Учені з'ясували, що бактерії можуть видавати звуки та навіть записали їх (відео)

Дослідники з Нідерландів змогли вловити шум, який видають бактерії за допомогою графену.

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Учені з Делфтського технічного університету Нідерландів з'ясували, що бактерій можна почути. Коли вони вмирають під впливом антибіотика, вони припиняють видавати звуки. Вченим вдалося вловити низькорівневий шум однієї бактерії за допомогою графену, повідомляє SciTechDaily.

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Фарбод Аліджані та його колеги займалися вивченням основ фізичної механіки графена. І їм спала на думку цікава думка: що буде, якщо графен, цей надзвичайно чутливий матеріал, увійде в контакт із біологічним об'єктом?

"Графен — це модифікація вуглецю, яка складається з шару атомів вуглецю, товщиною всього в один атом, його ще називають диво-матеріал. Це дуже міцний матеріал, який має хороші електричні та механічні властивості, а також він дуже чутливий до зовнішніх сил", — каже Аліджані.

Фото: SciTechDaily

Учені вирішили провести експеримент із бактерією кишкової палички, щоб дізнатися відповідь на питання, що їх цікавить.

"Це було неймовірно. Коли бактерія пристала до графену, вона створила випадкові вібрації з амплітудою в кілька нанометрів. Ми змогли почути звук бактерії", — говорить Аліджані.

Ці вібрації бактерії утворюють за допомогою джгутиків, відростків на поверхні клітини, за допомогою яких бактерія може рухатися. За словами вчених, удари бактерії по графену в 10 млрд разів менші за силою, ніж удар боксера по боксерській груші. Проте ці удари можна перетворити на звуки та послухати їх.

[ + – ] Ця анімація показує, як графен може відтворювати звуки бактерій. Звук припиняється, коли бактерія знищується антибіотиком

Також під час дослідження вчені з'ясували, що стійкі до антибіотика бактерії не припиняють видавати звуки навіть під дією препарату. А якщо цей антибіотик убиває бактерії, то вібрація спочатку меншає протягом декількох годин, а потім вона зовсім зникає.

"Ми плануємо вдосконалити нашу технологію, щоб графен можна було використовувати для швидкого виявлення стійкості до антибіотиків у різних бактерій", — каже Аліджані.

Нагадуємо, що вчені змусили бактерій перетворювати метан на електрику. Ефективність такої біологічної електростанції вища, ніж у газових ТЕС.

Також Фокус писав про те, що бактерії, які поїдають метан, можуть перетворювати парниковий газ на паливо.

Нагадуємо, що вчені запатентували "унікальний" графен. Він зробить батареї довговічними та дешевими. Цей графен добре проводить електричний струм, і він дешевий.

Також Фокус писав, що американський учений запатентував графеновий генератор "безмежної" енергії.