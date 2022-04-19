Ученые выяснили, что бактерии могут издавать звуки и даже записали их (видео)

Исследователи из Нидерландов смогли уловить шум, который издают бактерии, с помощью графена.

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Ученые из Делфтского технического университета, Нидерланды, выяснили, что бактерий можно услышать. Когда они умирают под воздействием антибиотика они прекращают издавать звуки. Ученым удалось уловить низкоуровневый шум одной бактерии с помощью графена, сообщает SciTechDaily.

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Фарбод Алиджани и его коллеги занимались изучением основ физической механики графена. И им пришла в голову интересная мысль: что будет, если графен, этот чрезвычайно чувствительный материал, войдет в контакт с биологическим объектом?

"Графен — это модификация углерода, которая состоит из слоя атомов углерода, толщиной всего в один атом, его еще называют чудо-материал. Это очень прочный материал, который имеет хорошие электрические и механические свойства, а также он очень чувствителен к внешним силам", — говорит Алиджани.

Фото: SciTechDaily

Ученые решили провести эксперимент с бактерией кишечной палочки, чтобы узнать ответ на интересующий их вопрос.

"Это было невероятно. Когда бактерия пристала к графену, то она создала случайные вибрации с амплитудой в несколько нанометров. Мы смогли услышать звук бактерии", — говорит Алиджани.

Эти вибрации бактерии создают с помощью жгутиков, отростков на поверхности клетки, с помощью которых бактерия может двигаться. По словам ученых, удары бактерии по графену в 10 млрд раз меньше по силе, чем удар боксера по боксерской груше. И тем не менее эти удары можно преобразовать в звуки и послушать их.

[ + – ] Эта анимация показывает, как графен может воспроизводить звуки бактерий. Звук прекращается, когда бактерия уничтожается антибиотиком

Также в ходе исследования ученые выяснили, что устойчивые к антибиотику бактерии не прекращают издавать свои звуки даже под действием препарата. А если этот антибиотик убивает бактерий, то вибраций сначала становится меньше в течение нескольких часов, а потом они и вовсе исчезают.

"Мы планируем усовершенствовать нашу технологию, чтобы графен можно было использовать для быстрого выявления устойчивости к антибиотикам у разных бактерий", — говорит Алиджани.

Напоминаем, что ученые заставили бактерии превращать метан в электричество. Эффективность такой биологической электростанции выше, чем у газовых ТЭС.

Также Фокус писал о том, что поедающие метан бактерии могут превращать парниковый газ в топливо.

Напоминаем, что ученые запатентовали "уникальный" графен. Он сделает батареи долговечными и дешевыми. Этот графен хорошо проводит электрический ток и он дешевый.

Также Фокус писал о том, что американский ученый запатентовал графеновый генератор "безграничной" энергии.