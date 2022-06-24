Холодно та майже немає кисню: вчені знайшли життя в найнепривітнішому місці на Землі
Учені вважають, що такі мікроби можуть жити на Марсі, а також на супутниках Юпітера та Сатурна.
Учені виявили мікробів, багато з яких невідомі науці, у водному джерелі Lost Hammer, яке виходить на поверхню з-під вічної мерзлоти. Це джерело живлять води, що розташовані на глибині 600 метрів. Ця вода практично не містить кисню, дуже солона та холодна. Вчені вважають, що подібні мікроби, які вижили в такому екстремальному місці, можуть також жити на Марсі та на супутнику Юпітера Європі й супутнику Сатурна Енцеладі, повідомляє ScienceAlert.
Джерело Lost Hammer розташоване на острові Аксел-Гейберґ, який розташований на півночі Канадського Арктичного архіпелагу, і це місце вважається одним із найсуворіших місць на Землі. За словами вчених із Університету Макгілла, Канада, вода, де були виявлені мікроби, містить менше однієї частки на мільйон кисню, має 24% солоності та температуру -5 градусів за Цельсієм.
"Нам знадобилося кілька років наполегливої роботи, щоб виявити активні мікробні спільноти в цих екстремальних для життя умовах", — говорить Еліс Магнусон sз Університету Макгілла.
У результаті аналізу мікробів учені з'ясували, що багато з них відносяться до відомих видів, але більшість невідомі науці. Ці мікроби мають особливі характеристики, які дозволяють їм вижити в такому негостинному середовищі.
"Ці мікроби — дивовижні істоти, адже, на відміну від інших мікроорганізмів, вони не залежать від органічного матеріалу або кисню для того, щоб вижити", — говорить Лайл Вайт із Університету Макгілла.
За словами вчених, мікроби виживають і процвітають завдяки тому, що живляться та вдихають неорганічні сполуки, такі як метан, сульфіди, сульфат, окис вуглецю та вуглекислий газ.
За словами вчених, на супутнику Юпітера Європі та супутнику Сатурна Енцеладі під крижаною поверхнею можуть ховатися океани з холодною солоною водою з низьким вмістом кисню. Це стосується і солоних підповерхневих озер із рідкої води на Марсі, одне з яких було виявлено 4 роки тому під південним полярним регіоном планети.
Учені вважають, що на цих позаземних світах можуть також жити схожі мікроби, які здатні адаптуватися до екстремального середовища проживання. Тепер канадські вчені планують досліджувати докладніше ці мікробні спільноти в лабораторії, щоб більше дізнатися про те, як вони пристосувалися до життя в такому негостинному середовищі. За словами вчених, ця інформація може допомогти краще зрозуміти ймовірність появи таких мікроорганізмів на інших планетах і супутниках Сонячної системи.
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