Холодно та майже немає кисню: вчені знайшли життя в найнепривітнішому місці на Землі

Учені вважають, що такі мікроби можуть жити на Марсі, а також на супутниках Юпітера та Сатурна.

Учені виявили мікробів, багато з яких невідомі науці, у водному джерелі Lost Hammer, яке виходить на поверхню з-під вічної мерзлоти. Це джерело живлять води, що розташовані на глибині 600 метрів. Ця вода практично не містить кисню, дуже солона та холодна. Вчені вважають, що подібні мікроби, які вижили в такому екстремальному місці, можуть також жити на Марсі та на супутнику Юпітера Європі й супутнику Сатурна Енцеладі, повідомляє ScienceAlert.

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Джерело Lost Hammer розташоване на острові Аксел-Гейберґ, який розташований на півночі Канадського Арктичного архіпелагу, і це місце вважається одним із найсуворіших місць на Землі. За словами вчених із Університету Макгілла, Канада, вода, де були виявлені мікроби, містить менше однієї частки на мільйон кисню, має 24% солоності та температуру -5 градусів за Цельсієм.

"Нам знадобилося кілька років наполегливої роботи, щоб виявити активні мікробні спільноти в цих екстремальних для життя умовах", — говорить Еліс Магнусон sз Університету Макгілла.

[ + – ] Учені виявили мікробів, багато з яких невідомі науці, у водному джерелі Lost Hammer, що виходить на поверхню з-під вічної мерзлоти Фото: ScienceAlert

У результаті аналізу мікробів учені з'ясували, що багато з них відносяться до відомих видів, але більшість невідомі науці. Ці мікроби мають особливі характеристики, які дозволяють їм вижити в такому негостинному середовищі.

[ + – ] Джерело Lost Hammer розташоване на острові Аксел-Гейберґ на півночі Канадського Арктичного архіпелагу, і це місце вважається одним із найсуворіших місць на Землі Фото: wikipedia

"Ці мікроби — дивовижні істоти, адже, на відміну від інших мікроорганізмів, вони не залежать від органічного матеріалу або кисню для того, щоб вижити", — говорить Лайл Вайт із Університету Макгілла.

За словами вчених, мікроби виживають і процвітають завдяки тому, що живляться та вдихають неорганічні сполуки, такі як метан, сульфіди, сульфат, окис вуглецю та вуглекислий газ.

[ + – ] Це джерело живлять води, що розташовані на глибині 600 метрів. Ця вода практично не містить кисню, дуже солона та холодна. Вчені вважають, що подібні мікроби, які вижили в такому екстремальному місці, можуть також жити на Марсі та на супутнику Юпітера Європі й супутнику Сатурна Енцеладі Фото: ScienceAlert

За словами вчених, на супутнику Юпітера Європі та супутнику Сатурна Енцеладі під крижаною поверхнею можуть ховатися океани з холодною солоною водою з низьким вмістом кисню. Це стосується і солоних підповерхневих озер із рідкої води на Марсі, одне з яких було виявлено 4 роки тому під південним полярним регіоном планети.

[ + – ] На супутнику Юпітера Європі під крижаною поверхнею може ховатися океан із холодною солоною водою з низьким вмістом кисню Фото: NASA

Учені вважають, що на цих позаземних світах можуть також жити схожі мікроби, які здатні адаптуватися до екстремального середовища проживання. Тепер канадські вчені планують досліджувати докладніше ці мікробні спільноти в лабораторії, щоб більше дізнатися про те, як вони пристосувалися до життя в такому негостинному середовищі. За словами вчених, ця інформація може допомогти краще зрозуміти ймовірність появи таких мікроорганізмів на інших планетах і супутниках Сонячної системи.

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