В Антарктиді під шаром льоду знайшли "прихований світ" морських мешканців

Хоча відкриття підводної екосистеми стало несподіванкою, вона унікальна, оскільки Землі існує безліч схожих неї середовищ, про які дослідники вже знають. Але вивчення цих істот дозволяє більше дізнатися про Антарктиду.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У процесі свого нещодавнього дослідження в Антарктиді вчені вивчали ділянку за кілька кілометрів від шельфового льодовика Росса, коли випадково знайшли приховану підводну екосистему, що складається зі зграї маленьких, схожих на креветок істот, пише IFLS.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ця підводна екосистема знаходиться в мережі прихованих прісноводних озер і річок, про які вчені вже знали. Однак через те, що доступ до них був настільки утруднений, експертам тільки зараз вдалося провести безпосереднє дослідження цього середовища і зазирнути в його приховані глибини.

"Якийсь час ми думали, що з нашою камерою щось не так, але коли фокус покращився, ми помітили рій членистоногих розміром приблизно 5 мм", — розповіли вчені.

Ці істоти — бокоплави, загін вищих раків, родичі лобстерів і крабів. І хоча вони не є новим видом, вони можуть допомогти відповісти на кілька інтригувальних питань, що стосуються їх існування.

"Цікаво, звідки вони беруть їжу і чому їхня присутність була такою різноманітною протягом 10 днів нашого спостереження", — розповів учений Крейг Стівенс з Оклендського університету.

[ + – ] Фахівці взяли кілька зразків води до лабораторії, щоб вивчити ДНК та інші властивості води

Щодо того, чим харчуються ці істоти, команда проводить аналіз ДНК води, щоб знайти підказки щодо того, які поживні речовини можуть підтримувати їхнє життя.

"Ми стрибали від радості, тому що наявність усіх цих тварин, які плавають навколо нашого обладнання, означає, що там очевидно існує важлива екосистема", — зазначив Стівенс.

Фахівці взяли кілька зразків води в лабораторіб, щоб вивчити ДНК та інші властивості води, намагаючись зрозуміти, що робить її унікальною.

Хоча відкриття підводної екосистеми стало несподіванкою, вона унікальна, оскільки на Землі існує безліч схожих неї середовищ, про які дослідники вже знають. Однак вивчення цих маленьких мешканців дозволяє дізнатися про таємниці Антарктиди ще більше.

"На поверхні крижаного шельфу є невелика долина, що спускається до узбережжя. Під нею знаходиться схожа на собор печера заввишки сотні метрів, яка так само кишить життям", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що у травні цього року в Антарктиді знайшли великі резервуари підземних вод. Учені вважають, що існування підземних вод під крижаним покривом Антарктиди може вплинути зміну клімату.