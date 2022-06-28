Одна из самых красивых в мире: в Израиле выставили мозаику римской эпохи (фото)

На ней изображены торговый корабль, разные растения, мифические существа, а также животные из самых отдаленных уголков Римской империи.

В Израиле в археологическом музее города Лод, представили римскую мозаику, датируемую III или IV веками, которая по мнению ученых, одна из самых красивых в мире, пишет The Times of Israel.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Эта замечательная мозаика была обнаружена во время археологических раскопок еще в 1996 году под 2 м земли. Что удивило экспертов помимо красоты мозаики, так это ее удивительная сохранность.

Длина этого произведения составляет почти 17 м, а ширина 9 м. На нем изображены торговый корабль, разные растения, мифические существа, а также животные из самых отдаленных уголков Римской империи и за ее пределами, от льва, жирафа и носорога до тигра, быков и птиц.

[ + – ] Длина этого произведения составляет почти 17 м, а ширина 9 м

С момента своего открытия мозаика выставлялась в разных музеях, включая Лувр в Париже, Метрополитен в Нью-Йорке и Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

"Мы хотим, чтобы люди со всей страны и всего мира увидели это невероятное сокровище в его первоначальном месте, именно там, где оно было найдено", — отметили эксперты.

Учитывая, что мозаика в основном изображает африканских животных, которых не было в Израиле в течение очень долгого времени, она могла быть создана мастером-ремесленником из Северной Африки, вероятно, из самого Карфагена.

"Она уникальна как по форме, так и по стилю и показывает, что художники, создававшие подобные работы в Карфагене и Сицилии, путешествовали по римскому миру", — добавили исследователи.

[ + – ] Обнаруженная учеными в 1996 году мозаика

В то время как византийские церкви в Израиле и синагоги украшались мозаиками, археологи считают, что здание, в котором хранилось это произведение искусства, не было местом поклонения, а просто усадьбой очень богатой семьи, которая могла позволить себе все самое лучшее. К какой вере принадлежали его владельцы — иудейской, раннехристианской или языческой — остается загадкой.

Что касается отсутствия образов людей, то, как отмечают ученые, это ничего не значит. Вполне возможно, что автор намеренно избегал человеческих образов в соответствии с еврейским запретом на изображение человека, созданного по образу Божию.

Напомним, что в феврале этого года в Турции нашли другую не менее потрясающую мозаику. Как отмечают эксперты, найденная мозаика 1500-летней давности изображает банкет под открытым небом, который проводили перед охотой.