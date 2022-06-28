Одна з найкрасивіших у світі: в Ізраїлі виставили мозаїку римської доби (фото)

На ній зображені торговельний корабель, різні рослини, міфічні істоти, а також тварини з найвіддаленіших куточків Римської імперії.

В Ізраїлі в археологічному музеї міста Лод представили римську мозаїку, датовану III або IV століттями, яка на думку вчених, одна з найкрасивіших у світі, пише The Times of Israel.

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Ця чудова мозаїка виявлена під час археологічних розкопок ще 1996 року під 2 м землі. Що здивувало експертів, окрім краси мозаїки, так це її дивовижна збереженість.

Довжина цього твору становить майже 17 м, а ширина 9 м. На ньому зображені торговельний корабель, різні рослини, міфічні істоти, а також тварини з найвіддаленіших куточків Римської імперії та за її межами, від лева, жирафа та носорога до тигра, бугаїв та птахів.

[ + – ] Довжина цього твору становить майже 17 м, а ширина 9 м

З моменту свого відкриття мозаїка виставлялася у різних музеях, включаючи Лувр у Парижі, Метрополітен у Нью-Йорку та Ермітаж у Санкт-Петербурзі.

"Ми хочемо, щоб люди з усієї країни та всього світу побачили цей неймовірний скарб у його первісному місці, саме там, де він знайдений", — зазначили експерти.

З огляду на те, що мозаїка здебільшого зображує африканських тварин, яких не було в Ізраїлі протягом дуже довгого часу, вона могла бути створена майстром-ремісником з Північної Африки, ймовірно, із самого Карфагену.

"Вона унікальна як за формою, так і за стилем і показує, що художники, які створювали такі роботи в Карфагені та Сицилії, подорожували римським світом", — додали дослідники.

[ + – ] Виявлена вченими у 1996 році мозаїка

Тоді, як візантійські церкви в Ізраїлі та синагоги прикрашалися мозаїками, археологи вважають, що будівля, в якій зберігався цей витвір мистецтва, не була місцем поклоніння, а просто садибою дуже багатої сім'ї, яка могла дозволити собі все найкраще. До якої віри належали його власники — юдейської, ранньохристиянської чи язичницької, — залишається загадкою.

Щодо відсутності образів людей, то, як зазначають вчені, це нічого не означає. Цілком можливо, що автор навмисно уникав людських образів відповідно до єврейської заборони на зображення людини, створеної на образ Божий.

Нагадаємо, що в лютому цього року в Туреччині знайшли іншу не менш приголомшливу мозаїку. Як зазначають експерти, знайдена мозаїка 1500-річної давнини зображує банкет просто неба, який проводили перед полюванням.