Смертоносная "капля" в Тихом океане: ученые разобрались в природе аномального явления

Огромный объем воды с аномально высокой температурой стал причиной гибели миллионов рыб, тысяч птиц и морских животных.

Ученым стало известно о появлении гигантского объема воды в Тихом океане с температурой, которая значительно превышала сезонные показатели еще в 2013 году. Подобные аномально высокие температуры проявили себя в 2014, 2015, 2019 году, ведь из-за этого повышения температур погибли тысячи морских жителей. Новое исследование наконец-то показало, что является основной причиной такого явления у побережья Северной Америки, сообщает ScienceAlert.

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Огромный объем воды с аномально высокой температурой, который изначально был размером в 800 км в ширину и уходил на глубину в 90 метров, ученые назвали "Капля". Это прозвище участок с очень теплой водой в Тихом океане получил благодаря сравнению с существом из фильма ужасов "Капля" 1958 года, которое поглощало все живое на своем пути.

Опасная для жизни "капля"

По словам ученых, в 2014 году средняя температура воды здесь поднялась примерно на 3 градуса Цельсия всего за несколько месяцев. Подобное повышение наблюдалось вплоть до 2016 года, затем в 2019 году произошел очередной скачек температуры воды. Для этого региона это было невиданное ранее повышение температуры, которое привело к гибели миллионов рыб, тысяч птиц и морских животных.

[ + – ] По словам ученых, в 2014 году средняя температура воды здесь поднялась примерно на 3 градуса Цельсия всего за несколько месяцев. Подобное повышение наблюдалось вплоть до 2016 года, затем в 2019 году произошел очередной скачек температуры воды. Для этого региона это было невиданное ранее повышение температуры, которое привело к гибели миллионов рыб, тысяч птиц и морских животных Фото: ScienceAlert

Новое исследование подтвердило предварительные предположения, что появление этой "капли" было вызвано не природными климатическими изменениями.

Что выяснили ученые?

"Наше исследование показывает, что в северо-восточной части Тихого океана находится огромный участок с очень теплой водой. Среднегодовая температура здесь повышается примерно на 0,4 градуса Цельсия каждые 10 лет. Летняя температура воды сейчас держится на 37 дней дольше, чем 20 лет назад", — говорит Армине Баркхордарян из Гамбургского университета, Германия.

Ученые также выяснили, что над этим водным регионом уменьшилось количество низко находящихся облаков, которые охлаждали воду в зимний период. Новое исследование показывает, что природные климатические изменения не имеют никакого отношения к появлению участков с очень теплой водой в Тихом океане.

По словам ученых, повышение температуры воды здесь может достигать 6 градусов Цельсия и это связано с огромными выбросами парниковых газов в атмосферу. Также ученые считают, что антропогенное влияние на климат увеличивает вероятность появления таких объемов очень теплой воды, как эта "капля", в 20 раз.

[ + – ] По словам ученых, повышение температуры воды здесь может достигать 6 градусов Цельсия и это связано с огромными выбросами парниковых газов в атмосферу. Также ученые считают, что антропогенное влияние на климат увеличивает вероятность появления таких объемов очень теплой воды, как эта "капля", в 20 раз Фото: ScienceAlert

Какие перспективы у Тихого океана?

"Здесь и дальше будет повышаться температура, будут чаще появляться локальные тепловые волны и резкое изменение температуры будет приводить к разрушению местных экосистем",- говорит Бархордарян.

По словам ученых, из-за появления этой "капли" были уничтожены не только рыбы, птицы и морские животные, но это также стало причиной массового цветения токсичных водорослей. Ученые считают, что подобные участки с теплой водой уже появляются не только у тихоокеанского побережья Северной Америки, но их можно заметить у атлантических берегов и Южной Америки.

Эти морские волны тепла угрожают не только морским экосистемам, но и могут стать причиной появления более частых и сильных засух на близлежащих участках суши.

"Это не только огромная угроза для морского биоразнообразия, это может привести к тому, что морские экосистемы вообще не смогут восстановиться после таких событий. Только уменьшение выбросов парниковых газов, может смягчить последствия таких тепловых ударов", — говорит Бархордарян.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что космические ракеты компаний SpaceX и Virgin Galactic могут уничтожить нашу планету. Дело в том, что выбросы от этих ракет являются причиной накопления избыточного тепла в атмосфере, а еще они мешают восстановлению озонового слоя, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения.