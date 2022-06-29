Смертоносна "крапля" в Тихому океані: вчені розібралися в природі аномального явища

Величезний обсяг води з аномально високою температурою спричинив загибель мільйонів риб, тисяч птахів і морських тварин.

Ученим стало відомо про появу гігантського об'єму води в Тихому океані з температурою, яка значно перевищувала сезонні показники ще у 2013 році. Подібні аномально високі температури виявили себе у 2014, 2015, 2019 роках, адже через це підвищення температур загинули тисячі морських мешканців. Нове дослідження нарешті показало, що є основною причиною такого явища біля узбережжя Північної Америки, повідомляє ScienceAlert.

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Величезний об'єм води з аномально високою температурою, який спочатку був розміром 800 км завширшки та йшов на глибину 90 метрів, учені назвали "Крапля". Це прізвисько ділянка з дуже теплою водою в Тихому океані отримала завдяки порівнянню з істотою з фільму жахів "Крапля" 1958 року, яка поглинала все живе на своєму шляху.

Небезпечна для життя "крапля"

За словами вчених, у 2014 році середня температура води тут піднялася приблизно на 3 градуси за Цельсієм всього за кілька місяців. Подібне підвищення спостерігалося аж до 2016 року, потім 2019 року стався черговий стрибок температури води. Для цього регіону це було небачене раніше підвищення температури, яке призвело до загибелі мільйонів риб, тисяч птахів і морських тварин.

[ + – ] За словами вчених, у 2014 році середня температура води тут піднялася приблизно на 3 градуси за Цельсієм всього за кілька місяців. Подібне підвищення спостерігалося аж до 2016 року, потім 2019 року стався черговий стрибок температури води. Для цього регіону це було небачене раніше підвищення температури, яке призвело до загибелі мільйонів риб, тисяч птахів і морських тварин Фото: ScienceAlert

Нове дослідження підтвердило попередні припущення, що поява цієї "краплі" була викликана не природними кліматичними змінами.

Що з'ясували вчені?

"Наше дослідження показує, що в північно-східній частині Тихого океану розташована величезна ділянка з дуже теплою водою. Середньорічна температура тут підвищується приблизно на 0,4 градуса за Цельсієм кожні 10 років. Літня температура води зараз тримається на 37 днів довше, ніж 20 років тому", — говорить Армін Баркгордарян із Гамбурзького університету, Німеччина.

Учені також з'ясували, що над цим водним регіоном зменшилася кількість низько розташованих хмар, які охолоджували воду в зимовий період. Нове дослідження показує, що природні кліматичні зміни не мають жодного стосунку до появи ділянок із дуже теплою водою в Тихому океані.

За словами вчених, підвищення температури води тут може досягати 6 градусів за Цельсієм, і це пов'язано з величезними викидами парникових газів в атмосферу. Також учені вважають, що антропогенний уплив на клімат збільшує ймовірність появи таких обсягів дуже теплої води, як ця "крапля", у 20 разів.

[ + – ] За словами вчених, підвищення температури води тут може досягати 6 градусів за Цельсієм, і це пов'язано з величезними викидами парникових газів в атмосферу. Також учені вважають, що антропогенний уплив на клімат збільшує ймовірність появи таких обсягів дуже теплої води, як ця "крапля", у 20 разів Фото: ScienceAlert

Які перспективи Тихого океану?

"Тут і далі підвищуватиметься температура, частіше з'являтимуться локальні теплові хвилі, і різка зміна температури призводитиме до руйнування місцевих екосистем", — говорить Баргордарян.

За словами вчених, через появу цієї "краплі" було знищено не лише рибу, пташок і морських тварин, але це також стало причиною масового цвітіння токсичних водоростей. Учені вважають, що подібні ділянки з теплою водою вже з'являються не тільки біля тихоокеанського узбережжя Північної Америки, а їх можна помітити й біля атлантичних берегів Південної Америки.

Ці морські хвилі тепла загрожують не лише морським екосистемам, а й можуть стати причиною появи частіших і сильніших посух на прилеглих ділянках суші.

"Це не лише величезна загроза для морського біорізноманіття, це може призвести до того, що морські екосистеми взагалі не зможуть відновитися після таких подій. Тільки зменшення викидів парникових газів може пом'якшити наслідки таких теплових ударів", — говорить Баргордарян.

Як уже писав Фокус, учені попереджають, що космічні ракети компаній SpaceX і Virgin Galactic можуть знищити нашу планету. Справа в тому, що викиди від цих ракет спричиняють накопичення надлишкового тепла в атмосфері, а ще вони заважають відновленню озонового шару, який захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання.