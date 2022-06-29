В Израиле обнаружили одну из древнейших мечетей в мире (фото)

Открытие помогло укрепить антропологическое понимание богатого культурного наследия региона пустыни Негев.

В ходе своих недавних археологических раскопок ученые обнаружили одну из старейших в мире мечетей под городом в израильской пустыне Негев, возрастом 1200-лет, пишет News Artnet.

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Достаточно большое, чтобы вместить несколько десятков прихожан, сооружение имеет квадратную форму с небольшим полукруглым углублением в южной стене, размещенной к Мекке. Чтобы определить возраст мечети, археологи обратились к большому количеству керамики, найденной на этом месте и датируемой VII и VIII веками.

[ + – ] Чтобы определить возраст мечети, археологи обратились к большому количеству керамики, найденной на этом месте и датируемой VII и VIII веками

В 2019 году примерно в 1,6 км отсюда была обнаружена еще одна мечеть примерно той же эпохи. Однако в ней не было артефактов. Обе постройки обслуживали существовавшее в то время сельское фермерское поселение.

Кроме того, археологи наткнулись на роскошное поместье, в котором хранилась старинная посуда и стекло, что позволяет предположить, что когда-то здесь жили богатые люди.

"Что уникально в нашей мечети, так это распространение керамики VII века на этом месте, что делает ее одной из самых ранних мечетей в мире", — рассказала археолог и соруководитель раскопок Елена Коган-Зехави.

Открытие помогло укрепить антропологическое понимание богатого культурного наследия региона пустыни Негев.

[ + – ] Возраст найденной мечети составляет 1500 лет

"Хотя ислам зародился примерно в 610 году на территории современной Саудовской Аравии, только в IX веке он стал религией большинства в Израиле. Учитывая эту временную шкалу, редкие мечети VII века помогают нам узнать о распространении ислама", — добавили эксперты.

Ислам пришел очень рано в северный Негев и стал распространяться на ряду с христианством. Исследователи говорят, что археологических свидетельств насилия не существует, что указывает на хорошие отношения между византийскими христианами и ранними исламскими правителями. Тем не менее, остается много вопросов о переходном периоде в регионе. Стали ли христиане в регионе мусульманами, или полукочевые торговцы принесли ислам издалека? Ответ, скорее всего, и тот, и другой, заключили ученые.

Напомним, что ранее ученые узнали, почему ислам стал такой популярной религией. Как выяснилось, основной причиной оказалась засуха которая привела к голоду и упадку. Из-за этого людям необходимо было объединиться, в чем им и помог ислам.