В Ізраїлі виявили одну з найдавніших мечетей у світі (фото)

Відкриття допомогло зміцнити антропологічне розуміння багатої культурної спадщини регіону пустелі Негев.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок вчені виявили одну із найстаріших у світі мечетей під містом в ізраїльській пустелі Негев, віком 1200 років, пише News Artnet.

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Досить велика, щоб умістити кілька десятків парафіян, споруда має квадратну форму з невеликим напівкруглим заглибленням у південній стіні, розміщеній до Мекки. Щоб визначити вік мечеті, археологи звернулися до великої кількості кераміки, знайденої на цьому місці та датованої VII та VIII століттями.

[ + – ] Щоб визначити вік мечеті, археологи звернулися до великої кількості кераміки, знайденої на цьому місці та датованої VII та VIII століттями

У 2019 році приблизно за 1,6 км звідси виявлено ще одну мечеть приблизно тієї ж епохи. Однак у ній не було артефактів. Обидві будівлі обслуговували сільське фермерське поселення, що тоді існувало.

Крім того, археологи натрапили на розкішний маєток, в якому зберігався старовинний посуд та скло, що дозволяє припустити, що колись тут жили багаті люди.

"Що унікальне в нашій мечеті, так це поширення кераміки VII століття на цьому місці, що робить її однією з найраніших мечетей у світі", — розповіла археолог та керівник розкопок Олена Коган-Зехаві.

Відкриття допомогло зміцнити антропологічне розуміння багатої культурної спадщини регіону пустелі Негев.

[ + – ] Вік знайденої мечеті становить 1500 років

"Хоча іслам зародився приблизно у 610 році на території сучасної Саудівської Аравії, тільки в IX столітті він став релігією більшості в Ізраїлі. Враховуючи цю тимчасову шкалу, рідкісні мечеті VII століття допомагають нам дізнатися про поширення ісламу", — додали експерти.

Іслам прийшов дуже рано у північний Негев і почав поширюватися поруч із християнством. Дослідники кажуть, що археологічних свідчень насильства не існує, що вказує на добрі стосунки між візантійськими християнами та ранніми ісламськими правителями. Проте залишається багато питань про перехідний період у регіоні. Чи стали християни у регіоні мусульманами, чи напівкочові торговці принесли іслам здалеку? Відповідь, швидше за все, і ту, і іншу, підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше вчені дізналися, чому іслам став такою популярною релігією. Як з'ясувалося, основною причиною виявилася посуха, яка призвела до голоду та занепаду. Через це людям потрібно було об'єднатися, у чому їм і допоміг іслам.