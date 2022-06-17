Допомогла посуха. Вчені розповіли, чому іслам став таким популярним

Хоч як дивно, головною причиною зародження нової релігії стали непридатні погодні тогочасні умови.

Іслам поширився після свого виникнення набагато швидше за інші релігії. І, як свідчить нове дослідження, велику роль у цьому відіграли сильні посухи. Вони сприяли дестабілізації, яка давала змогу процвітати "новим ідеям", пише IFLS.

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Ісламу знадобилося менш як 50 років з моменту його заснування, щоб стати панівною релігією на значній території світу. Як зазначають вчені, це було результатом дестабілізації навколишнього середовища в південній Аравії, до чого призвели змінні кліматичні умови.

У III-VI століттях біля сучасного Ємену домінувало древнє царство Хим'яр. Греблі і східчасті схили пагорбів ознаменували собою іригаційну систему, яка набагато випередила свій час, перетворивши напівпустелю на багату область вирощування харчів і поширивши вплив на всю Аравію.

У VI столітті серія криз послабила царство Хим'яр настільки, що його завоювало Аксум (місто в Ефіопії). Дестабілізація прокотилася всією Аравією.

Причини лиха хим'яритів погано вивчені істориками, але професор Домінік Флейтманн з Базельського університету знайшов ймовірне пояснення в печері Аль-Хута з іншого боку Аравійського півострова, проаналізувавши верстви сталагмітів.

Темпи зростання сталагмітів залежать від кількості опадів, що випадають над печерою, оскільки кожна крапля, що досягає стелі печери, приносить більше розчиненого кальциту, який приземляється на підлогу печери. Співвідношення ізотопів кисню в породі дає додаткову інформацію про кліматичні умови під час відкладення матеріалу.

[ + – ] Швидкість зростання сталагмітів залежить від кількості опадів, що випадають над печерою

"Навіть неозброєним оком по сталагміту видно, що тут був дуже сухий період, який тривав кілька десятиліть", — зазначили вчені.

Датування відкладень сталагміта занадто неточне, щоб визначити дату цієї сильної посухи, але частка урану, що розпався, що залишився від посушливого періоду, відносить його до початку VI століття.

"Не маючи можливості визначити за одним лише сталагмітом, чи збіглася посуха з занепадом Хим'яра, не кажучи вже про те, чи була вона його причиною, я звернувся до історичних джерел у пошуках інших вказівок на клімат Аравії на той час", — додав Флейтманн.

Серед цих джерел були дані про рівень води в Мертвому морі з часом і осадження пилу в озері Ноур, Іран. Все вказувало на посуху близько 520 року н.е., що вразила Близький Схід, а у 525 році н.е. ще й упало царство Хим'яр, внаслідок чого Аравія почала страждати від наслідків війни та злиднів протягом століття після цього.

"Населення зазнавало великих труднощів через голод і війну. Внаслідок чого іслам зустрів благодатний ґрунт: люди шукали нову надію. Щось, що могло б знову об'єднати всіх. Іслам якраз і дав їм цю можливість", — підсумували експерти.