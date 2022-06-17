Помогла засуха. Ученые рассказали, почему ислам стал так популярен

Как ни странно, главной причиной зарождения новой религии стали непригодные погодные условия того времени.

Ислам распространился после своего возникновения гораздо быстрее, чем другие религии. И, как показывает новое исследование, большую роль в этом сыграли сильные засухи. Они способствовали дестабилизации, которая давала возможность процветать "новым идеям", пишет IFLS.

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Исламу потребовалось менее 50 лет с момента его основания, чтобы стать доминирующей религией на значительной территории мира. Как отмечают ученые, это было результатом дестабилизации окружающей среды в южной Аравии, к чему привели изменяющиеся климатические условия.

В III-VI веках на территории современного Йемена доминировало древнее царство Химьяр. Плотины и ступенчатые склоны холмов ознаменовали собой ирригационную систему намного опередившую свое время, превратив полупустыню в богатую область выращивания продуктов питания и распространив влияние на всю Аравию.

В VI веке серия кризисов ослабила царство Химьяр до такой степени, что оно было завоевано Аксумом (город в Эфиопии). Дестабилизация прокатилась по всей Аравии.

Причины бедствий химьяритов были плохо изучены историками, но профессор Доминик Флейтманн из Базельского университета нашел вероятное объяснение в пещере Аль-Хута на другой стороне Аравийского полуострова, проанализировав слои сталагмитов.

Темпы роста сталагмитов зависит от количества осадков, выпадающих над пещерой, поскольку каждая капля, достигающая потолка пещеры, приносит больше растворенного кальцита, который приземляется на пол пещеры. Соотношение изотопов кислорода в породе дает дополнительную информацию о климатических условиях во время отложения материала.

[ + – ] Скорость роста сталагмитов зависит от количества осадков, выпадающих над пещерой

"Даже невооруженным глазом по сталагмиту видно, что здесь был очень сухой период, длившийся несколько десятилетий", — отметили ученые.

Датировка отложений сталагмита слишком неточна, чтобы определить дату этой сильной засухи, но доля распавшегося урана, оставшегося от засушливого периода, относит его к началу VI века.

"Не имея возможности определить по одному лишь сталагмиту, совпала ли засуха с упадком Химьяра, не говоря уже о том, была ли она его причиной, я обратился к историческим источникам в поисках других указаний на климат Аравии в то время", — добавил Флейтманн.

Среди этих источников были данные об уровне воды в Мертвом море с течением времени и осаждение пыли в озере Ноур, Иран. Все указывало на засуху около 520 года н.э., поразившую Ближний Восток, а в 525 году н.э. еще и пало царство Химьяр, в результате чего Аравия начала страдать от последствий войны и нищеты в течение столетия после этого.

"Население испытывало большие трудности из-за голода и войны. В результате чего ислам встретил благодатную почву: люди искали новую надежду. Что-то, что могло бы вновь объединить всех. Ислам как раз и дал им эту возможность", — заключили эксперты.