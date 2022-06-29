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В Перу нашли необычную человеческую скульптуру в трапециевидной шапке (фото)

Юлия Чайка
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голова, статуя, песок, фото

Лицо скульптуры плоское, овальной формы и окрашено в красный цвет. Ее длина составляет 46 см, а высота 16 см.

Прекрасно сохранившаяся деревянная фигура была найдена на археологических раскопках на севере Перу в Чан-Чане — крупнейшем городе, построенном из самана, пишет La Prensa Latina.

Исследователи раскопок отметили, что находка имеет длину 46 см и высоту 16 см. Она представляет собой человеческую фигуру с трапециевидной шапкой, украшенной семью вертикальными полосами чередующихся светлых и темных тонов.

Фигура была найдена на стоянке Уака-Такайнамо, связанной с культурой чиму, которая жила между XII и XV веками. Лицо скульптуры плоское, овальной формы и окрашено в красный цвет, глаза миндалевидные, уши круглые с черной смолой внутри. Но что бросается в глаза больше всего, так это выступающий нос фигуры.

фигура, песок, фото
Археологические раскопки и найденная учеными скульптура
камни, ученый, фигура, фото
женщина, камни, фото
ученые, песок, раскопки, фото
фигура, песок, фото
камни, ученый, фигура, фото
женщина, камни, фото
ученые, песок, раскопки, фото

По мнению специалистов, этот археологический объект являет собой олицетворение носильщика, который переносил тела первосвященников, сановников и священные предметы. Его туловище, руки и кисти окрашены в красный цвет, а на груди видны темные круглые пятна.

Кроме того, статуя имеет треугольную юбку, край которой украшен небольшими прямоугольными полосами.

Помимо фигуры эксперты также нашли семена нектандры, а под самой скульптурой небольшой черный мешочек с украшением из коричневых и белых нитей.

Напомним, что ранее в Перу обнаружили другую не менее интересную находку. Так, под жилым домом была найдена древняя гробница инков. Эксперты читают, что останки принадлежали состоятельным людям, так как они были завернуты в ткань, рядом с керамикой и богатыми украшениями.