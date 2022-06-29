В Перу нашли необычную человеческую скульптуру в трапециевидной шапке (фото)

Лицо скульптуры плоское, овальной формы и окрашено в красный цвет. Ее длина составляет 46 см, а высота 16 см.

Прекрасно сохранившаяся деревянная фигура была найдена на археологических раскопках на севере Перу в Чан-Чане — крупнейшем городе, построенном из самана, пишет La Prensa Latina.

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Исследователи раскопок отметили, что находка имеет длину 46 см и высоту 16 см. Она представляет собой человеческую фигуру с трапециевидной шапкой, украшенной семью вертикальными полосами чередующихся светлых и темных тонов.

Фигура была найдена на стоянке Уака-Такайнамо, связанной с культурой чиму, которая жила между XII и XV веками. Лицо скульптуры плоское, овальной формы и окрашено в красный цвет, глаза миндалевидные, уши круглые с черной смолой внутри. Но что бросается в глаза больше всего, так это выступающий нос фигуры.

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По мнению специалистов, этот археологический объект являет собой олицетворение носильщика, который переносил тела первосвященников, сановников и священные предметы. Его туловище, руки и кисти окрашены в красный цвет, а на груди видны темные круглые пятна.

Кроме того, статуя имеет треугольную юбку, край которой украшен небольшими прямоугольными полосами.

Помимо фигуры эксперты также нашли семена нектандры, а под самой скульптурой небольшой черный мешочек с украшением из коричневых и белых нитей.

Напомним, что ранее в Перу обнаружили другую не менее интересную находку. Так, под жилым домом была найдена древняя гробница инков. Эксперты читают, что останки принадлежали состоятельным людям, так как они были завернуты в ткань, рядом с керамикой и богатыми украшениями.