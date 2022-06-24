В Перу под жилым домом нашли древнюю гробницу инков (фото)

По мнению ученых, останки принадлежали состоятельным людям, так как они были завернуты в ткань, рядом с керамикой и богатыми украшениями.

Во время ремонта перуанец Иполито Тико нашел у себя под домом в Лиме гробницу инков. В итоге находкой занялись ученые, пишет The Guardian.

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Захоронение, выкопанное под домом, содержало останки зажиточных людей. К такому выводу эксперты пришли из-за того, что останки были завернуты в ткань, рядом с керамикой и богатыми украшениями.

Более того, как заявил ведущий автор исследования Хулио Абанто, 500-летняя гробница содержала множество погребальных принадлежностей, плотно завернутых в ткань.

[ + – ] 500-летняя гробница содержала множество погребальных принадлежностей

По мнению исследователей, похороненные люди были представителями элиты общества ририканчо, культуры, которая когда-то населяла современную Лиму до того, как могущественные инки начали править обширной империей на западе Южной Америки в 1400-х годах.

Известные своим золотом и сложными постройками, в том числе королевским убежищем на вершине горы Мачу-Пикчу, инки были завоеваны испанскими захватчиками в 1532 году.

Иполито Тика рассказал, что его переполняли эмоции от неожиданной находки.

[ + – ] По мнению исследователей, похороненные люди были представителями элиты общества ририканчо, культуры

"Это что-то невероятное. У меня действительно нет других слов, чтобы описать то, что я испытываю после увиденного", — подчеркнул Иполито Тика.

Напомним, что в мае этого года ученые совершили другое не менее интересное открытие в Лиме. Так эксперты нашли останки жертв сифилиса, датируемые 16 веком. На месте находки также был подземный склеп, фрагменты доиспанской керамики, фонтан XIX века и выгребная яма.

А вот в одной из гробниц Египта исследователи обнаружили дверь в "загробный мир". На дверном проеме можно было прочесть имя, титул и изображение усопшего, которым оказался мужчина под именем Пинимос. Как выяснилось, он был приближенным царской семьи.