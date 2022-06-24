У Перу під житловим будинком знайшли давню гробницю інків (фото)

На думку вчених, рештки належали заможним людям, оскільки вони були загорнуті в тканину поруч із керамікою та багатими прикрасами.

Під час ремонту перуанець Іполіто Тіко знайшов у себе під будинком у Лімі гробницю інків. У результаті знахідкою зайнялися вчені, пише The Guardian.

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Поховання, викопане під будинком, містило рештки заможних людей. Такого висновку експерти дійшли через те, що залишки були загорнуті в тканину поруч із керамікою та багатими прикрасами.

Крім того, як заявив провідний автор дослідження Хуліо Абанто, 500-річна гробниця містила безліч похоронного приладдя, щільно загорнутого в тканину.

[ + – ] 500-річна гробниця містила безліч похоронного приладдя

На думку дослідників, поховані люди були представниками еліти суспільства ріріканчо, культури, яка колись населяла сучасну Ліму до того, як могутні інки почали правити великою імперією на заході Південної Америки в 1400-х роках.

Відомі своїм золотом і складними спорудами, у тому числі королівським притулком на вершині гори Мачу-Пікчу, інки були завойовані іспанськими загарбниками 1532 року.

Іполіто Тіка розповів, що його переповнювали емоції від несподіваної знахідки.

[ + – ] На думку дослідників, поховані люди були представниками еліти суспільства ріріканчо, культури , яка колись населяла сучасну Ліму до того, як могутні інки почали правити великою імперією на заході Південної Америки в 1400-х роках

"Це щось неймовірне. У мене справді немає інших слів, щоб описати те, що я відчуваю після побаченого", — наголосив Іполіто Тіка.

Нагадаємо, що в травні цього року вчені зробили інше не менш цікаве відкриття в Лімі. Експерти знайшли рештки жертв сифілісу, датовані 16 століттям. На місці знахідки також був підземний склеп, фрагменти доіспанської кераміки, фонтан ХІХ століття та вигрібна яма.

А ось в одній із гробниць Єгипту дослідники виявили двері в "загробний світ". На дверях можна було прочитати ім'я, титул і зображення покійного, яким виявився чоловік під ім'ям Пінімос. Як з'ясувалося, він був наближеним до царської сім'ї.