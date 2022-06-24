У Перу під житловим будинком знайшли давню гробницю інків (фото)
На думку вчених, рештки належали заможним людям, оскільки вони були загорнуті в тканину поруч із керамікою та багатими прикрасами.
Під час ремонту перуанець Іполіто Тіко знайшов у себе під будинком у Лімі гробницю інків. У результаті знахідкою зайнялися вчені, пише The Guardian.
Поховання, викопане під будинком, містило рештки заможних людей. Такого висновку експерти дійшли через те, що залишки були загорнуті в тканину поруч із керамікою та багатими прикрасами.
Крім того, як заявив провідний автор дослідження Хуліо Абанто, 500-річна гробниця містила безліч похоронного приладдя, щільно загорнутого в тканину.
На думку дослідників, поховані люди були представниками еліти суспільства ріріканчо, культури, яка колись населяла сучасну Ліму до того, як могутні інки почали правити великою імперією на заході Південної Америки в 1400-х роках.
Відомі своїм золотом і складними спорудами, у тому числі королівським притулком на вершині гори Мачу-Пікчу, інки були завойовані іспанськими загарбниками 1532 року.
Іполіто Тіка розповів, що його переповнювали емоції від несподіваної знахідки.
"Це щось неймовірне. У мене справді немає інших слів, щоб описати те, що я відчуваю після побаченого", — наголосив Іполіто Тіка.
Нагадаємо, що в травні цього року вчені зробили інше не менш цікаве відкриття в Лімі. Експерти знайшли рештки жертв сифілісу, датовані 16 століттям. На місці знахідки також був підземний склеп, фрагменти доіспанської кераміки, фонтан ХІХ століття та вигрібна яма.
А ось в одній із гробниць Єгипту дослідники виявили двері в "загробний світ". На дверях можна було прочитати ім'я, титул і зображення покійного, яким виявився чоловік під ім'ям Пінімос. Як з'ясувалося, він був наближеним до царської сім'ї.