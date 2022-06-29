У Перу знайшли незвичайну людську скульптуру у трапецієподібній шапці (фото)

Обличчя скульптури плоске, овальної форми і пофарбоване в червоний колір. Її довжина становить 46 см, а висота 16 см.

Дерев'яна фігура, що чудово збереглася, знайдена на археологічних розкопках на півночі Перу в Чан-Чані — найбільшому місті, побудованому з саману, пише La Prensa Latina.

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Дослідники розкопок зазначили, що знахідка має довжину 46 см і висоту 16 см. Вона є людською фігурою з трапецієподібною шапкою, прикрашеною сімома вертикальними смугами світлих і темних тонів, що чергуються.

Фігуру найдено на стоянці Уака-Такайнамо, пов'язаної з культурою чиму, яка жила між XII та XV століттями. Обличчя скульптури плоске, овальної форми і пофарбоване в червоний колір, мигдалеподібні очі, вуха круглі з чорною смолою всередині. Але що впадає в очі найбільше, так це виступаючий ніс фігури.

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На думку фахівців, цей археологічний об'єкт є уособленням носія, який переносив тіла первосвященників, сановників та священні предмети. Його тулуб, руки та кисті пофарбовані у червоний колір, а на грудях видно темні круглі плями.

Крім того, статуя має трикутну спідницю, край якої оздоблений невеликими прямокутними смугами.

Крім фігури, експерти також знайшли насіння нектандри, а під самою скульптурою невеликий чорний мішечок з прикрасою з коричневих і білих ниток.

Нагадаємо, що раніше в Перу виявили іншу не менш цікаву знахідку. Так, під житловим будинком знайдено давню гробницю інків. Експерти читають, що останки належали заможним людям, оскільки вони були загорнуті у тканину, поряд із керамікою та багатими прикрасами.