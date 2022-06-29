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У Перу знайшли незвичайну людську скульптуру у трапецієподібній шапці (фото)

Юлія Чайка
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голова, статуя, пісок, фото

Обличчя скульптури плоске, овальної форми і пофарбоване в червоний колір. Її довжина становить 46 см, а висота 16 см.

Дерев'яна фігура, що чудово збереглася, знайдена на археологічних розкопках на півночі Перу в Чан-Чані — найбільшому місті, побудованому з саману, пише La Prensa Latina.

Дослідники розкопок зазначили, що знахідка має довжину 46 см і висоту 16 см. Вона є людською фігурою з трапецієподібною шапкою, прикрашеною сімома вертикальними смугами світлих і темних тонів, що чергуються.

Фігуру найдено на стоянці Уака-Такайнамо, пов'язаної з культурою чиму, яка жила між XII та XV століттями. Обличчя скульптури плоске, овальної форми і пофарбоване в червоний колір, мигдалеподібні очі, вуха круглі з чорною смолою всередині. Але що впадає в очі найбільше, так це виступаючий ніс фігури.

Археологічні розкопки та знайдена вченими скульптура
Археологічні розкопки та знайдена вченими скульптура
Археологічні розкопки та знайдена вченими скульптура

На думку фахівців, цей археологічний об'єкт є уособленням носія, який переносив тіла первосвященників, сановників та священні предмети. Його тулуб, руки та кисті пофарбовані у червоний колір, а на грудях видно темні круглі плями.

Крім того, статуя має трикутну спідницю, край якої оздоблений невеликими прямокутними смугами.

Крім фігури, експерти також знайшли насіння нектандри, а під самою скульптурою невеликий чорний мішечок з прикрасою з коричневих і білих ниток.

Нагадаємо, що раніше в Перу виявили іншу не менш цікаву знахідку. Так, під житловим будинком знайдено давню гробницю інків. Експерти читають, що останки належали заможним людям, оскільки вони були загорнуті у тканину, поряд із керамікою та багатими прикрасами.