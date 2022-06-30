В Турции нашли детскую могилу с браслетами и погребальными дарами

Ребенка похоронили не только с четырьмя массивными стеклянными браслетами на руке, но и с одеждой и в деревянном гробу. Также эксперты нашли древнюю печь.

В ходе своих недавних археологических раскопок в древнем турецком городе Келендерис ученые обнаружили печь для промышленного производства и детскую могилу со стеклянными браслетами, пишет Ancient Origins.

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Кроме того, в этой могиле были найдены погребальные дары — первая в своем роде находка из портового города, основанного 2 800 лет назад.

Найденные артефакты

[ + – ] Найденные учеными останки ребенка

Ребенка похоронили с четырьмя массивными стеклянными браслетами на руке вместе с погребальными дарами, одеждой и деревянным гробом. За 35 лет в Келендерисе было найдено около 150 гробниц. А теперь еще и печь, которую использовали для производства плитки, что привело к предположениям экспертов о древнем коммерческом производстве.

Как рассказал руководитель раскопок Мехмут Айдын, ранее здесь было обнаружено около 150 могил, но ни в одной из них не было погребальных даров.

"Мы также нашли 4 стеклянных браслета, керамическое изделие с надписью и чашку. Это было впервые. В то же время вокруг могилы этого ребенка было несколько других детских могил. Когда придут результаты анализа углеродного датирования, мы сможем узнать их возраст", — добавил Айдын.

[ + – ] Обнаруженная археологами печь для промышленного производства

По мнению археологов, эта территория использовалась как место захоронения в Средние века. Поскольку она отличается от других захоронений, ученые могут точно определить, когда умер ребенок, только с помощью углеродного датирования.

Однако особый интерес для ученых представляет печь. Поскольку ее возраст, составляющий 1300 лет, что не совпадает с найденной тут черепицей, которая была произведена в VII веке. Ученые надеются в дальнейшем разгадать эту загадку с помощью предстоящих находок.

Напомним, что в мае этого года в Турции совершили другое не менее интересное открытие. Так археологи обнаружили редкую 2300-летнюю гробницу эллинистической эпохи с кремированным телом. Помимо тела также были найдены терракотовый кубок, а внутри него флакон для духов.