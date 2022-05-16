В Турции нашли редкую 2300-летнюю гробницу с кремированным телом (фото)

Помимо тела археологи также нашли терракотовый кубок, а внутри него флакон для духов.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в знаменитом железнодорожном вокзале Хайдарпаша в стамбульском районе Кадыкей археологи обнаружили кирпичную гробницу, относящуюся к эллинистической эпохе, пишет Live Science.

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Но, что удивило экспертов в находке больше всего, так это то, что гробница использовалась для кремации. Несмотря на то, что тело человека сожгли внутри гробницы, некоторые его кости смогли уцелеть.

Помимо тела археологи также нашли терракотовый кубок, а внутри него флакон для духов.

В то время, когда этот человек был похоронен, этот район был известен под названием Халкидон. Этот город играл важную роль в международной политике.

Между 235 и 220 гг. до н.э. Халкидон вместе с Византийем (соседним городом) взимали большую пошлину с кораблей, проходящих через пролив Босфор, который отделяет Азию от Европы, в Черное море. Города взимали пошлину с помощью военно-морского флота Египта, который в то время находился под контролем династии Птолемеев.

[ + – ] Несмотря на успех Халкидона в то время, некоторые древние писатели называли город "землей слепых"

Несмотря на успех Халкидона в то время, некоторые древние писатели называли город "землей слепых", потому что поблизости были другие, более подходящие для города места.

В IV веке римский император Константин основал Константинополь, город, который в конечном итоге, поглотил Византий и Халкидон и стал центром Византийской империи.

"Обнаружение этой гробницы может помочь пролить свет на древний город Халкидон, так как на самом деле мы мало что знаем о том, каким был этот регион до основания Константинополя", — рассказали ученые.

Напомним, что в апреле нынешнего года археологи совершили другое не менее интересное открытие в Турции. Так они нашли самый большой подземный город в мире. Причем обнаруженные 49 комнат составляют всего 3 % от общей территории. В самих комнатах находились различные артефакты, проливающие свет на древний город.

А вот в октябре прошлого года в Турции обнаружили храм с дивными фаллосоподобными столбами. Возраст сооружения составляет 11 тысяч лет, а внутри находятся различные резные изображения как людей, так и животных.