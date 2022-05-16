У Туреччині знайшли рідкісну 2300-річну гробницю з кремованим тілом (фото)

Крім тіла, археологи також знайшли теракотовий кубок, а всередині нього флакон для парфумів.

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У ході своїх недавніх археологічних розкопок у знаменитому залізничному вокзалі Хайдарпаша в стамбульському районі Кадикея археологи виявили цегляну гробницю, що належить епосі еллінізму, пише Live Science.

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Але, що здивувало експертів у знахідці найбільше, це те, що гробниця використовувалася для кремації. Незважаючи на те, що тіло людини спалили всередині гробниці, деякі її кістки змогли вціліти.

Крім тіла, археологи також знайшли теракотовий кубок, а всередині нього — флакон для парфумів.

У той час, коли цей чоловік був похований, цей район був відомий під назвою Халкідон. Це місто відігравало важливу роль у міжнародній політиці.

Між 235 та 220 рр. до н.е. Халкідон разом із Візантієм (сусіднім містом) стягували велике мито з кораблів, що проходили через протоку Босфор, яка відокремлює Азію від Європи, у Чорне море. Міста стягували мито за допомогою військово-морського флоту Єгипту, який на той час перебував під контролем династії Птолемеїв.

[ + – ] Незважаючи на успіх Халкідона в той час, деякі стародавні письменники називали місто "землею сліпих"

Незважаючи на успіх Халкідона в той час, деякі стародавні письменники називали місто "землею сліпих", тому що поблизу були інші, кращі для міста місця.

У IV столітті римський імператор Костянтин заснував Константинополь, місто, яке зрештою поглинуло Візантій і Халкідон і стало центром Візантійської імперії.

"Виявлення цієї гробниці може допомогти пролити світло на стародавнє місто Халкідон, тому що насправді ми мало що знаємо про те, яким був цей регіон до заснування Константинополя", — розповіли вчені.

Нагадаємо, що у квітні цього року археологи зробили інше не менш цікаве відкриття в Туреччині. Вони знайшли найбільше підземне місто у світі. Причому виявлені 49 кімнат становлять лише 3 % від загальної території. У самих кімнатах були різні артефакти, що проливають світло на стародавнє місто.

А ось у жовтні минулого року в Туреччині виявили храм із чудовими фалосоподібними стовпами. Вік споруди становить 11 тисяч років, а всередині є різні різьблені зображення як людей, так і тварин.