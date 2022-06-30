У Туреччині знайшли дитячу могилу з браслетами та похоронними дарами

Дитину поховали не лише з чотирма масивними скляними браслетами на руці, а й з одягом та у дерев'яній труні. Також експерти знайшли давню піч.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у стародавньому турецькому місті Келендеріс вчені виявили піч для промислового виробництва та дитячу могилу зі скляними браслетами, пише Ancient Origins.

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Крім того, у цій могилі знайдені похоронні дари — перша у своєму роді знахідка з портового міста, заснованого 2800 років тому.

Знайдені артефакти

[ + – ] Знайдені вченими останки дитини

Дитину поховали з чотирма масивними скляними браслетами на руці разом із похоронними дарами, одягом та дерев'яною труною. За 35 років у Келендерісі знайдено близько 150 гробниць. А тепер ще й піч, яку використовували для виробництва плитки, що призвело до припущень експертів щодо стародавнього комерційного виробництва.

Як розповів керівник розкопок Мехмут Айдин, раніше тут виявлено близько 150 могил, але в жодній із них не було похоронних дарів.

"Ми також знайшли 4 скляні браслети, керамічний виріб з написом і чашку. Це було вперше. Водночас навколо могили цієї дитини було кілька інших дитячих могил. Коли прийдуть результати аналізу вуглецевого датування, ми зможемо дізнатися про їх вік", — додав Айдин.

[ + – ] Виявлена археологами піч для промислового виробництва

На думку археологів, ця територія використовувалася як місце поховання у Середні віки. Оскільки вона відрізняється від інших поховань, вчені можуть точно визначити, коли померла дитина, лише за допомогою вуглецевого датування.

Однак особливий інтерес для вчених становить піч. Оскільки її вік, що становить 1300 років, що не збігається зі знайденою тут черепицею, яка виготовлена у VII столітті. Вчені сподіваються надалі розгадати цю загадку за допомогою майбутніх знахідок.

Нагадаємо, що у травні цього року в Туреччині зробили інше не менш цікаве відкриття. Так археологи виявили рідкісну 2300-річну гробницю елліністичної епохи з кремованим тілом. Крім тіла, також знайдено теракотовий кубок, а всередині нього флакон для парфумів.