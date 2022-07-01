Банки замороженных фекалий: найдена "панацея" от болезней, но она мало кому понравится

Новое исследование предполагает, что фекальные трансплантаты имеют больше потенциала для лечения болезней, чем пуповинная кровь.

Ученые из Гарвардской медицинской школы хотят создать банк замороженных человеческих экскрементов, так, как это уже делают с пуповинной кровью. Исследователи считают, что с помощью фекалий можно будет лечить астму рассеянный склероз, диабет, а также ожирение и замедлить процессы старения. Но такой способ лечения скорее всего, смогут позволить себе не все, сообщает Daily Mail.

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Американские ученые считают, что трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), процедура, которая используется сейчас для лечения некоторых инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, может иметь больше эффективности для лечения некоторых болезней, чем пуповинная кровь. Считается, что ее можно использовать для лечения некоторых видов рака и генетических нарушений.

ТФМ и лечение болезней в будущем

Сейчас процедура ТФМ представляет собой трансплантацию здоровых бактерий из фекалий донора болеющему человеку. Но ученые из Гарвардской медицинской школы считают, что, сохранив в молодом возрасте образцы фекалий в замороженном виде в специальном банке, здоровые бактерии из этих образцов люди в будущем смогут использовать для лечения астмы, рассеянного склероза, диабета, ожирения и даже замедлить процесс старения.

[ + – ] Но ученые из Гарвардской медицинской школы считают, что, сохранив в молодом возрасте образцы фекалий в замороженном виде в специальном банке, здоровые бактерии из этих образцов люди в будущем смогут использовать для лечения астмы, рассеянного склероза, диабета, ожирения и даже замедлить процесс старения Фото: Daily Mail

"Идея о том, что сохранение людьми своих фекалий с здоровыми кишечными бактериями может помочь восстановить кишечный микробиом в старости и потенциально вылечить некоторые болезни, уже обсуждается давно. Но это вызывает споры в научной среде, ведь до сих пор не ясна точная эффективность трансплантации кишечных бактерий для восстановления здоровья с возрастом", — говорит Ян-Ю Лю из Гарвардской медицинской школы.

Но ученые считают, что уже сейчас можно создать банк с замороженными экскрементами, ведь в будущем наука сможет найти им правильное и эффективное применение.

"Кишечные бактерии могут благотворно повлиять на лечение ожирения, болезней сердца, а также сыграть свою роль в замедлении старения. Поэтому такие банки с фекалиями теоретически могут пригодится", — говорит Лю.

[ + – ] Кишечные бактерии могут благотворно повлиять на лечение ожирения, болезней сердца, а также сыграть свою роль в замедлении старения. Поэтому такие банки с фекалиями теоретически могут пригодится Фото: wikipedia

Не все могут оценить преимущества хранения фекалий

По словам Скотта Вайса, соавтора исследования, использование человеком бактерий из своих фекалий намного эффективнее, чем трансплантация донорских бактерий. Ведь в этом случае вероятность неприятия пациентом микроорганизмов снижается.

"Трансплантация своей фекальной микробиоты поможет вылечить многие заболевания", — говорит Вайс, поддерживая перечисленный Лю список болезней.

По словам Лю, все преимущества хранения своего кала для применения в будущем, смогут оценить далеко не все. Некоторые просто не захотят этого делать, а некоторые не смогут из-за дороговизны такого хранения фекалий в криобанке.

"Может потребоваться совместная работа не только ученых, но и предпринимателей и даже правительств многих стран, чтобы подобный способ хранения фекальной микробиоты стал доступным для всех", — говорит Лю.

В то же время, по словам Шанлин Ке, соавтора исследования, нужно провести еще много работы, чтобы точно определить каким образом можно хранить эти образцы фекалий и как долго, чтобы бактерии не потеряли свою эффективность для потенциального лечения.

Но ученые из Гарвардской медицинской школы также заявили, что ТФМ сама по себе не является панацеей, и для лечения различных болезней, возможно, нужно будет использовать другие медицинские методы, в том числе не стоит исключать изменения образа жизни человека и строгую диету.