Банки заморожених фекалій: знайдено "панацею" від хвороб, але вона мало кому сподобається
Нове дослідження передбачає, що фекальні трансплантати мають більше потенціалу на лікування хвороб, ніж пуповинна кров.
Учені з Гарвардської медичної школи хочуть створити банк заморожених людських екскрементів, оскільки це вже роблять з пуповинною кров'ю. Дослідники вважають, що за допомогою фекалій можна буде лікувати астму, розсіяний склероз, діабет, а також ожиріння й уповільнити процеси старіння. Але такий спосіб лікування, швидше за все, зможуть дозволити собі не всі, повідомляє Daily Mail.
Американські вчені вважають, що трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ), процедура, яка використовується зараз для лікування деяких інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту, може мати більшу ефективність для лікування деяких хвороб, ніж пуповинна кров. Вважається, що її можна використовувати для лікування деяких видів раку та генетичних порушень.
ТФМ і лікування хвороб у майбутньому
Зараз процедура ТФМ є трансплантацією здорових бактерій із фекалій донора хворій людині. Але вчені з Гарвардської медичної школи вважають, що, зберігши в молодому віці зразки фекалій у замороженому вигляді в спеціальному банку, здорові бактерії з цих зразків люди в майбутньому зможуть використовувати для лікування астми, розсіяного склерозу, діабету, ожиріння та навіть уповільнити процес старіння.
"Ідея про те, що збереження людьми своїх фекалій зі здоровими кишковими бактеріями може допомогти відновити кишковий мікробіом у старості й потенційно вилікувати деякі хвороби, вже обговорюється давно. Але це викликає суперечки в науковому середовищі, адже досі не зрозуміла точна ефективність трансплантації кишкових бактерій для відновлення здоров'я з віком", — каже Ян-Ю Лю з Гарвардської медичної школи.
Але вчені вважають, що вже зараз можна створити банк із замороженими екскрементами, адже в майбутньому наука зможе знайти їм правильне й ефективне застосування.
"Кишкові бактерії можуть сприятливо вплинути на лікування ожиріння, хвороб серця, а також зіграти свою роль у вповільненні старіння. Тому такі банки з фекаліями теоретично можуть стати в нагоді", — каже Лю.
Не всі можуть оцінити переваги зберігання фекалій
За словами Скотта Вайса, співавтора дослідження, використання людиною бактерій зі своїх фекалій набагато ефективніше, ніж трансплантація донорських бактерій. Адже в цьому випадку ймовірність неприйняття пацієнтом мікроорганізмів знижується.
"Трансплантація своєї фекальної мікробіоти допоможе вилікувати багато захворювань", — каже Вайс, підтримуючи перерахований Лю список хвороб.
За словами Лю, всі переваги зберігання свого калу для застосування в майбутньому зможуть оцінити далеко не всі. Деякі просто не захочуть це робити, а деякі не зможуть через дорожнечу такого зберігання фекалій у кріобанку.
"Може знадобитися спільна робота не лише вчених, а й підприємців і навіть урядів багатьох країн, щоб подібний спосіб зберігання фекальної мікробіоти став доступним для всіх", — каже Лю.
Водночас, за словами Шанлін Ке, співавтора дослідження, потрібно провести ще багато роботи, щоб точно визначити, якможна зберігати ці зразки фекалій і як довго, щоб бактерії не втратили свою ефективність для потенційного лікування.
Але вчені з Гарвардської медичної школи також заявили, що ТФМ сама собою не є панацеєю, і для лікування різних хвороб, можливо, потрібно буде використовувати інші медичні методи, у тому числі не варто унеможливлювати зміни способу життя людини та сувору дієту.