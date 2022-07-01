Банки заморожених фекалій: знайдено "панацею" від хвороб, але вона мало кому сподобається

Нове дослідження передбачає, що фекальні трансплантати мають більше потенціалу на лікування хвороб, ніж пуповинна кров.

Учені з Гарвардської медичної школи хочуть створити банк заморожених людських екскрементів, оскільки це вже роблять з пуповинною кров'ю. Дослідники вважають, що за допомогою фекалій можна буде лікувати астму, розсіяний склероз, діабет, а також ожиріння й уповільнити процеси старіння. Але такий спосіб лікування, швидше за все, зможуть дозволити собі не всі, повідомляє Daily Mail.

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Американські вчені вважають, що трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ), процедура, яка використовується зараз для лікування деяких інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту, може мати більшу ефективність для лікування деяких хвороб, ніж пуповинна кров. Вважається, що її можна використовувати для лікування деяких видів раку та генетичних порушень.

ТФМ і лікування хвороб у майбутньому

Зараз процедура ТФМ є трансплантацією здорових бактерій із фекалій донора хворій людині. Але вчені з Гарвардської медичної школи вважають, що, зберігши в молодому віці зразки фекалій у замороженому вигляді в спеціальному банку, здорові бактерії з цих зразків люди в майбутньому зможуть використовувати для лікування астми, розсіяного склерозу, діабету, ожиріння та навіть уповільнити процес старіння.

[ + – ] Але вчені з Гарвардської медичної школи вважають, що, зберігши в молодому віці зразки фекалій у замороженому вигляді в спеціальному банку, здорові бактерії з цих зразків люди в майбутньому зможуть використовувати для лікування астми, розсіяного склерозу, діабету, ожиріння та навіть уповільнити процес старіння Фото: Daily Mail

"Ідея про те, що збереження людьми своїх фекалій зі здоровими кишковими бактеріями може допомогти відновити кишковий мікробіом у старості й потенційно вилікувати деякі хвороби, вже обговорюється давно. Але це викликає суперечки в науковому середовищі, адже досі не зрозуміла точна ефективність трансплантації кишкових бактерій для відновлення здоров'я з віком", — каже Ян-Ю Лю з Гарвардської медичної школи.

Але вчені вважають, що вже зараз можна створити банк із замороженими екскрементами, адже в майбутньому наука зможе знайти їм правильне й ефективне застосування.

"Кишкові бактерії можуть сприятливо вплинути на лікування ожиріння, хвороб серця, а також зіграти свою роль у вповільненні старіння. Тому такі банки з фекаліями теоретично можуть стати в нагоді", — каже Лю.

[ + – ] Кишкові бактерії можуть сприятливо вплинути на лікування ожиріння, хвороб серця, а також зіграти свою роль у сповільненні старіння. Тому такі банки з фекаліями теоретично можуть стати в нагоді Фото: wikipedia

Не всі можуть оцінити переваги зберігання фекалій

За словами Скотта Вайса, співавтора дослідження, використання людиною бактерій зі своїх фекалій набагато ефективніше, ніж трансплантація донорських бактерій. Адже в цьому випадку ймовірність неприйняття пацієнтом мікроорганізмів знижується.

"Трансплантація своєї фекальної мікробіоти допоможе вилікувати багато захворювань", — каже Вайс, підтримуючи перерахований Лю список хвороб.

За словами Лю, всі переваги зберігання свого калу для застосування в майбутньому зможуть оцінити далеко не всі. Деякі просто не захочуть це робити, а деякі не зможуть через дорожнечу такого зберігання фекалій у кріобанку.

"Може знадобитися спільна робота не лише вчених, а й підприємців і навіть урядів багатьох країн, щоб подібний спосіб зберігання фекальної мікробіоти став доступним для всіх", — каже Лю.

Водночас, за словами Шанлін Ке, співавтора дослідження, потрібно провести ще багато роботи, щоб точно визначити, якможна зберігати ці зразки фекалій і як довго, щоб бактерії не втратили свою ефективність для потенційного лікування.

Але вчені з Гарвардської медичної школи також заявили, що ТФМ сама собою не є панацеєю, і для лікування різних хвороб, можливо, потрібно буде використовувати інші медичні методи, у тому числі не варто унеможливлювати зміни способу життя людини та сувору дієту.