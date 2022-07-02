Пролежал на морском дне 80 лет: в Британии обнаружили потерянный бомбардировщик (фото)

Как отмечают эксперты, обломки самолета находятся в отличном состоянии, если не считать трещины посередине фюзеляжа и небольшой недостающей части левого крыла.

Легкий бомбардировщик-штурмовик Martin 187 Baltimore, был потерян в Средиземном море 80 лет назад. Однако в ходе недавнего исследования эксперты наконец-то нашли самолет, пишет Express.

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Во время своего злополучного конца бомбардировщик выполнял разведывательную миссию. В записях эскадрильи отмечено, что самолет взлетел в 12:45, 15 июня 1942 года. Он вылетел на поиски корабля в районе Пантеллерии, но не вернулся на базу в Мальте.

[ + – ] По оценкам специалистов, самолет либо был поражен вражеским огнем, либо у него отказал двигатель

По оценкам специалистов, самолет либо был поражен вражеским огнем, либо у него отказал двигатель. Martin 187 Baltimore упал примерно в 500 м от побережья Линозы, крошечного острова, расположенного к югу от Сицилии. Он проплыл несколько минут, прежде чем погрузился под воду, дав местным рыбакам время, чтобы спасти четырех членов экипажа.

На самом деле самолет был найден на морском дне в 2016 году, но ученым потребовалось целых 6 лет, чтобы собрать воедино военные записи и свидетельства местных жителей, прежде чем они смогли его окончательно идентифицировать в своем новом исследовании.

Во время Второй мировой войны были изготовлены тысячи бомбардировщиков Martin Baltimore, но по окончании военных действий их в основном списали. Martin 187 Baltimore считается одним из наиболее сохранившихся.

[ + – ] Martin 187 Baltimore считается одним из наиболее сохранившихся

"Обломки самолета находятся в отличном состоянии, если не считать трещины посередине фюзеляжа и небольшой недостающей части левого крыла. Когда его поднимали с морского дна, он был лишь частично погружен в песок, в крылья и хвост все еще приподняты", — отметили эксперты.

Обломки, найденные на глубине 85 м, первоначально считались совершенно другим самолетом — RAF Bristol Beaufort. Но теперь он был идентифицирован как Martin Baltimore, на котором летала 69 эскадрилья Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, когда подразделение базировалось на аэродроме Лука на Мальте.

[ + – ] Легкий бомбардировщик-штурмовик Martin Baltimore

Martin 187 Baltimore — двухмоторный легкий штурмовик-бомбардировщик, построенный компанией Glenn L. Martin в США под обозначением A-30. Первоначально эта модель была заказана французами в мае 1940 года как продолжение более ранней модели Martin Maryland, которая тогда находилась на вооружении во Франции. Затем серийное производство было перенаправлено в Великобританию, а после середины 1941 года, поставлялось США в качестве оборудования для ленд-лиза. За время производства было выпущено 1575 единиц самолетов.

Напомним, что ранее в Британии совершили другое не менее захватывающее открытие. Так ученым удалось обнаружить обломки королевского военного корабля "Глостер", затонувшего в 1682 году. Как подчеркнули исследователи, это открытие является самой важной морской находкой со времен "Мэри Роуз".