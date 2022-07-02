Пролежав на морському дні 80 років: у Британії знайшли загублений бомбардувальник (фото)

Як зазначають експерти, уламки літака знаходяться у відмінному стані, якщо не рахувати тріщини посередині фюзеляжу та невеликої частини лівого крила, якої не вистачає.

Легкий бомбардувальник-штурмовик Martin 187 Baltimore був втрачений у Середземному морі 80 років тому. Однак у процесі нещодавнього дослідження експерти нарешті знайшли літак, пише Express.

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Під час свого злощасного кінця бомбардувальник виконував розвідувальну місію. У записах ескадрильї зазначено, що літак злетів о 12:45, 15 червня 1942 року. Він вилетів на пошуки корабля в районі Пантелерії, але не повернувся на базу в Мальті.

[ + – ] За оцінками фахівців, літак або був уражений ворожим вогнем, або в нього відмовив двигун

За оцінками фахівців, літак або був уражений ворожим вогнем, або у нього відмовив двигун. Martin 187 Baltimore впав приблизно за 500 м від узбережжя Лінози, крихітного острова, розташованого на південь від Сицилії. Він проплив кілька хвилин, перш ніж поринув у воду, давши місцевим рибалкам час, щоб врятувати чотирьох членів екіпажу.

Насправді літак було знайдено на морському дні в 2016 році, але вченим знадобилося цілих 6 років, щоб зібрати воєдино військові записи та свідчення місцевих жителів, перш ніж вони змогли його остаточно ідентифікувати у своєму новому дослідженні.

Під час Другої світової війни було виготовлено тисячі бомбардувальників Martin Baltimore, але після закінчення воєнних дій їх здебільшого списали. Martin 187 Baltimore вважається одним із найбільш збережених.

[ + – ] Martin 187 Baltimore вважається одним з найбільш збережених

"Уламки літака знаходяться у відмінному стані, якщо не рахувати тріщини посередині фюзеляжу та невеликої частини лівого крила, якої не вистачає. Коли його піднімали з морського дна, він був лише частково занурений у пісок, у крила і хвіст все ще підняті", — зазначили експерти.

Уламки, знайдені на глибині 85 м, спочатку вважалися іншим літаком — RAF Bristol Beaufort. Але тепер він був ідентифікований як Martin Baltimore, на якому літала 69 ескадрилья Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії, коли підрозділ базувався на аеродромі Лука на Мальті.

[ + – ] Легкий бомбардувальник-штурмовик Martin Baltimore

Martin 187 Baltimore — двомоторний легкий штурмовик-бомбардувальник, побудований компанією Glenn L. Martin у США під позначенням A-30. Спочатку ця модель була замовлена французами в травні 1940 році як продовження більш ранньої моделі Martin Maryland, котра тоді знаходилася на озброєнні у Франції. Потім серійне виробництво було перенаправлено у Велику Британію, а після середини 1941 року поставлялося США як обладнання для ленд-лізу. За час виробництва було випущено 1 575 одиниць літаків.

Нагадаємо, що раніше в Британії зробили інше не менш захопливе відкриття. Так ученим вдалося знайти уламки королівського військового корабля "Глостер", що затонув у 1682 році. Як підкреслили дослідники, це відкриття є найважливішою морською знахідкою з часів "Мері Роуз".