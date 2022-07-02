Пролежав на морському дні 80 років: у Британії знайшли загублений бомбардувальник (фото)
Як зазначають експерти, уламки літака знаходяться у відмінному стані, якщо не рахувати тріщини посередині фюзеляжу та невеликої частини лівого крила, якої не вистачає.
Легкий бомбардувальник-штурмовик Martin 187 Baltimore був втрачений у Середземному морі 80 років тому. Однак у процесі нещодавнього дослідження експерти нарешті знайшли літак, пише Express.
Під час свого злощасного кінця бомбардувальник виконував розвідувальну місію. У записах ескадрильї зазначено, що літак злетів о 12:45, 15 червня 1942 року. Він вилетів на пошуки корабля в районі Пантелерії, але не повернувся на базу в Мальті.
За оцінками фахівців, літак або був уражений ворожим вогнем, або у нього відмовив двигун. Martin 187 Baltimore впав приблизно за 500 м від узбережжя Лінози, крихітного острова, розташованого на південь від Сицилії. Він проплив кілька хвилин, перш ніж поринув у воду, давши місцевим рибалкам час, щоб врятувати чотирьох членів екіпажу.
Насправді літак було знайдено на морському дні в 2016 році, але вченим знадобилося цілих 6 років, щоб зібрати воєдино військові записи та свідчення місцевих жителів, перш ніж вони змогли його остаточно ідентифікувати у своєму новому дослідженні.
Під час Другої світової війни було виготовлено тисячі бомбардувальників Martin Baltimore, але після закінчення воєнних дій їх здебільшого списали. Martin 187 Baltimore вважається одним із найбільш збережених.
"Уламки літака знаходяться у відмінному стані, якщо не рахувати тріщини посередині фюзеляжу та невеликої частини лівого крила, якої не вистачає. Коли його піднімали з морського дна, він був лише частково занурений у пісок, у крила і хвіст все ще підняті", — зазначили експерти.
Уламки, знайдені на глибині 85 м, спочатку вважалися іншим літаком — RAF Bristol Beaufort. Але тепер він був ідентифікований як Martin Baltimore, на якому літала 69 ескадрилья Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії, коли підрозділ базувався на аеродромі Лука на Мальті.
Martin 187 Baltimore — двомоторний легкий штурмовик-бомбардувальник, побудований компанією Glenn L. Martin у США під позначенням A-30. Спочатку ця модель була замовлена французами в травні 1940 році як продовження більш ранньої моделі Martin Maryland, котра тоді знаходилася на озброєнні у Франції. Потім серійне виробництво було перенаправлено у Велику Британію, а після середини 1941 року поставлялося США як обладнання для ленд-лізу. За час виробництва було випущено 1 575 одиниць літаків.
Нагадаємо, що раніше в Британії зробили інше не менш захопливе відкриття. Так ученим вдалося знайти уламки королівського військового корабля "Глостер", що затонув у 1682 році. Як підкреслили дослідники, це відкриття є найважливішою морською знахідкою з часів "Мері Роуз".