Удалось спасти троих: у берегов Гонконга тайфун разломал пополам судно с 30 членами экипажа

Шторм вызвал сбои во всем регионе: рейсы были отменены, а некоторые предприятия закрыты из-за сильного ветра и проливных дождей.

В субботу, 2 июля, у берегов Гонконга был разломлен пополам корабль с экипажем из 30 человек. Несчастный случай произошел из-за сильных волн, вызванных тайфуном "Чаба", которому был присвоен 8 уровень из 10 возможных, пишет CNN.

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Сразу после инцидента спасатели начали поиски более двух десятков членов экипажа. Как заявило подразделение правительства Гонконга Honk Kong Government Flying Service (GFS) запрос на спасение было получено в 7:25 утра по местному времени. В нем говорилось, что экипаж покинул корабль после того, как он получил существенные повреждения в Южно-Китайском море.

К месту происшествия были направлены четыре вертолета и два самолета для проведения поисково-спасательных работ. На драматическом видео спасательной операции видно, как члена экипажа поднимают на веревке с тонущего корабля в вертолет.

Пока что спасателям удалось спасти 3 члена экипажа, но судьба оставшихся 27 человек, находившихся на борту корабля, остается неясной. Как подчеркнули GFS, поисково-спасательным работам препятствуют суровые погодные условия. Согласно заявлению правительства, другие члены экипажа могли быть унесены волнами до прибытия первого вертолета. Спасатели заявили, что увеличат площадь поиска "из-за большого количества пропавших без вести и продлят операцию до ночи, если позволят условия.

Власти Гонконга выпустили предупреждение о тайфуне в четверг во время долгожданного визита китайского лидера Си Цзиньпина. Шторм вызвал сбои во всем регионе: рейсы были отменены, а некоторые предприятия закрыты из-за сильного ветра и проливных дождей.

Торжественное открытие нового музея Hong Kong Palace Museum, которое должно было совпасть с 25-й годовщиной передачи города от британского правления Китаю, было отложено до воскресенья. На сегодняшний день правительство открыло 25 временных приютов в различных районах, и уже 81 человек нашел убежище.

Ожидается, что экстремальные погодные условия, включая необычно сильные наводнения, сохранятся в Китае до августа. Как отмечают синоптики, частично в этом виновато изменение климата.

Напомним, что в феврале этого года эксперты смогли зафиксировать у берегов Канады самую экстремальную волну-убийцу (также девятый вал). Высота волны-убийцы составляла 17,6 м.