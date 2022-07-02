Вдалося врятувати трьох: біля берегів Гонконгу тайфун розламав навпіл судно з 30 членами екіпажу

Шторм викликав збої у всьому регіоні: рейси були скасовані, а деякі підприємства закриті через сильний вітер і зливи.

У суботу, 2 липня, біля берегів Гонконгу було розламано навпіл корабель з екіпажем із 30 осіб. Нещасний випадок стався через сильні хвилі, викликані тайфуном "Чаба", якому було присвоєно 8 рівень із 10 можливих, пише CNN.

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Одразу після інциденту рятувальники розпочали пошуки понад двох десятків членів екіпажу. Як заявив підрозділ уряду Гонконгу Honk Kong Government Flying Service (GFS), запит на порятунок було отримано о 07:25 ранку за місцевим часом. У ньому йшлося, що екіпаж залишив корабель після того, як він отримав суттєві пошкодження у Південно-Китайському морі.

На місце події було спрямовано чотири вертольоти та два літаки для проведення пошуково-рятувальних робіт. На драматичному відео рятувальної операції видно, як члена екіпажу піднімають на мотузці з корабля, що тоне, у вертоліт.

Поки що рятувальникам вдалося врятувати 3 членів екіпажу, але доля 27 людей, котрі залишилися на борту корабля, залишається незрозумілою. Як підкреслили GFS, пошуково-рятувальним роботам перешкоджають суворі погодні умови. Згідно із заявою уряду, інших членів екіпажу могли винести хвилі до прибуття першого вертольота. Рятувальники заявили, що збільшать площу пошуку через велику кількість зниклих безвісти і продовжать операцію до ночі, якщо дозволять умови.

Влада Гонконгу випустила попередження про тайфун у четвер під час довгоочікуваного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна. Шторм викликав збої у всьому регіоні: рейси були скасовані, а деякі підприємства закриті через сильний вітер і зливи.

Урочисте відкриття нового музею Hong Kong Palace Museum, яке мало збігтися з 25-ю річницею передавання міста від британського правління Китаю, було відкладено до неділі. На сьогодні уряд відкрив 25 тимчасових притулків у різних районах, і вже 81 людина знайшла притулок.

Очікується, що екстремальні погодні умови, враховуючи надзвичайно сильні повені, збережуться у Китаї до серпня. Як зазначають синоптики, частково у цьому винна зміна клімату.

Нагадаємо, що в лютому цього року експерти змогли зафіксувати біля берегів Канади екстремальну хвилю-вбивцю (також дев'ятий вал). Висота хвилі-вбивці становила 17,6 м-коду.