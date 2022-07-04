Пытались общаться с феями. В Китае обнаружили статуэтки с мифическими существами

Эти находки важны тем, что могут рассказать о контактах между различными царствами в древнем Китае, развитии металлургических технологий и древних китайских религиозных ритуалов.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Китае ученые обнаружили тайник с бронзовыми, нефритовыми и золотыми артефактами, а также свидетельства древних жертвенных ритуалов, пишет Daily Beast.

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Некоторые из артефактов, по словам ученых, являются единственными в своем роде объектами, которые намекают на "волшебный мир" древней китайской религии и мысли.

Находки были сделаны на знаменитом археологическом участке Саньсиндуй в городе Гуанхань. Сокровищница была извлечена из жертвенных ям 7 и 8. Среди предметов особо выделялась шкатулка из бронзы и зеленого нефрита, украшенная в виде головы дракона. В коллекцию найденных скульптур входят мифические существа, гибриды человека и змеи и бронзовые головы, украшенные золотыми масками.

"Все эти артефакты отражают волшебный мир, который люди представляли себе в то время, и демонстрируют разнообразие и богатство китайской цивилизации. С помощью этих скульптур древние люди также пытались установить контакт с феями", — объяснили исследователи.

[ + – ] Все эти артефакты отражают волшебный мир, который люди представляли себе в то время

Стоит отметить, что в китайской мифологии существа, описываемые как "феи" несколько отличаются от фей, которых мы видим в мультиках. Китайские феи — могущественные духи, связанные с определенными местами, в частности с горами, реками и океанами. Эти духи могут быть благодетельными или злонамеренными и иногда связаны с людьми или животными, которые были преобразованы в местных духов-хранителей, духов предков и божеств.

Хотя ученые не назвали точные даты самых последних находок (руинам Саньсиндуй 3500-4800 лет), они предположили, что артефактам примерно 3000-4500 лет. Они имеют огромное значение, поскольку рассказывают о цивилизации Шу, которая процветала в регионе до 316 г. до н.э.

Археологические исследования являются основным способом реконструировать эту загадочную цивилизацию, поскольку литературные упоминания о государстве Шу в значительной степени мифологичны и происходят из хроник Хуаяна IV века до н.э.

Находки из Саньсиндуй также важны и тем, что могут рассказать нам о контактах между различными царствами в древнем Китае, развитии металлургических технологий и древних китайских религиозных ритуалах.

Напомним, что ранее в Англии нашли 2000-летнюю могильную яму железного века. Главной особенностью этой находки является то, что в могилах находились смешанные останки, включающие кости женщин, детей и животных.