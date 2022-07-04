Намагалися спілкуватися з феями. В Китаї знайшли статуетки з міфічними істотами

Ці знахідки важливі тим, що можуть розповісти про контакти між різними царствами у стародавньому Китаї, розвиток металургійних технологій та стародавніх китайських релігійних ритуалів.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Китаї вчені знайшли схованку з бронзовими, нефритовими та золотими артефактами, а також докази давніх жертовних ритуалів, пише Daily Beast.

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Деякі з артефактів, за словами вчених, є єдиними у своєму роді об'єктами, які натякають на "чарівний світ" давньої китайської релігії та думки.

Знахідки зроблені на знаменитій археологічній ділянці Саньсіндуй у Гуанхані. Скарбниця витягнута з жертовних ям 7 та 8. Серед предметів особливо виділялася скринька з бронзи та зеленого нефриту, прикрашена у вигляді голови дракона. В колекцію знайдених скульптур входять міфічні істоти, гібриди людини та змії та бронзові голови, прикрашені золотими масками.

"Усі ці артефакти зображають чарівний світ, який люди уявляли тоді, і демонструють різноманітність і багатство китайської цивілізації. За допомогою цих скульптур стародавні люди також намагалися встановити контакт з феями", — пояснили дослідники.

[ + – ] Всі ці артефакти зображають чарівний світ, який люди уявляли тоді

Варто зазначити, що в китайській міфології істоти, що описуються як "феї", дещо відрізняються від фей, яких ми бачимо в мультиках. Китайські феї — могутні духи, пов'язані з певними місцями, зокрема з горами, річками та океанами. Ці духи можуть бути благодійними або зловмисними й іноді пов'язані з людьми або тваринами, які перетворені на місцевих духів-охоронців, духів предків та божеств.

Хоча вчені не назвали точні дати останніх знахідок (руїнам Саньсіндуй 3500-4800 років), вони припустили, що артефактам приблизно 3000-4500 років. Вони мають величезне значення, оскільки розповідають про цивілізацію Шу, яка процвітала в регіоні до 316 р. до н.е.

Археологічні дослідження є основним способом реконструювати цю загадкову цивілізацію, оскільки літературні згадки про державу Шу значною мірою міфологічні та походять із хронік Хуаяна IV століття до н.е.

Знахідки з Саньсіндуй також важливі й тим, що можуть розповісти нам про контакти між різними царствами в стародавньому Китаї, розвиток металургійних технологій та давні китайські релігійні ритуали.

Нагадаємо, що раніше в Англії знайшли 2000-річну могильну яму залізного віку. Головною особливістю цієї знахідки є те, що в могилах були змішані останки, що включають кістки жінок, дітей та тварин.