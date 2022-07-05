Ученые заявили, что волосы человека помогают поглощать разливы нефти

Несмотря на то, что это звучит немного пугающее и странно, волосы человека, на самом деле, способны очень сильно помочь окружающей среде.

Вы когда-нибудь задумывались, куда уходят ваши волосы после стрижки? Ответ очевидный — в мусорку. Однако, как показывает стартап пары Лизы и Патрис Готье, в некоторых случаях ваши волосы могут принести большую пользу для экологии, пишет Jalopnik.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В своем проекте стартаперы из Сан-Франциско превратили пожертвованные человеческие волосы в коврики, которые затем использовали для впитывания разливов нефти на суше и в море.

[ + – ] Для создания коврика площадью 0.19 м² толщиной в 2,5 см требуется 500 г волос

Готье каждый день получают волосы из разных салонов красоты, грумеров и частных лиц. Упаковки проверяются на наличие загрязнений, таких как мусор, грязь или вши, затем волосы отделяются, распределяются по раме и пропускаются через специально разработанную валяльную машину для изготовления ковриков.

Как правило, разливы нефти на суше очищают с помощью ковриков из полипропилена — не поддающегося биологическому разложению пластика. Причем эти коврики выбрасываются на свалку всего после одного использования. В свою очередь волосы — экологически чистые и возобновляемые. Они могут впитывать масло примерно в 5 раз больше своего веса.

Как отмечает Лиза Готье, для создания коврика площадью 0.19 м² толщиной в 2,5 см требуется 500 г волос. Этого достаточно, чтобы собрать до 5,6 л разлитой нефти.

[ + – ] Еще одно преимущество использования волос заключается в том, что они на самом деле стоят меньше, чем обычные материалы

Еще одно преимущество использования волос заключается в том, что они на самом деле стоят меньше, чем обычные материалы, и во всем мире доступны как переработанный материал.

Несмотря на то, что волос, очевидно, много, их все же бывает недостаточно. Как отмечает Готье, в США существует около 900 000 лицензированных парикмахерских, и они могут подстригать около 500 г волос в неделю.

"С помощью человеческих волос мы очень сильно помогает окружающей среде, очищая воду, уменьшая количество отходов на свалках и продвигая возобновляемые ресурсы. Причем каждый может сделать коврик из волос и помочь экологии самостоятельно, например, очистив разлитое масло в своем гараже", — заключила Готье.

Напомним, что ранее исследователи разработали бюджетный и безопасный аккумулятор на водной основе. Стоит отметить, что с помощью своего нового проекта эксперты также надеются уменьшить уровень негативного воздействия на окружающую среду.