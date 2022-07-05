Вчені заявили, що волосся людини допомагає поглинати розливи нафти

Попри те, що це звучить трохи страхітливо і дивно, волосся людини насправді здатне дуже допомогти довкіллю.

Ви коли-небудь замислювалися, куди йде ваше волосся після стрижки? Відповідь очевидна — на смітник. Однак, як показує стартап пари Лізи та Патріс Готьє, в деяких випадках ваше волосся може принести велику користь для екології, пише Jalopnik.

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У своєму проєкті стартапери з Сан-Франциско перетворили пожертвуване людське волосся на килимки, які потім використовували для вбирання розливів нафти на суші та в морі.

[ + – ] Для створення килимка площею 0.19 м² товщиною 2,5 см потрібно 500 г волосся

Готьє щодня отримує волосся з різних салонів краси, грумерів та приватних осіб. Упаковки перевіряються на наявність забруднень, таких як сміття, бруд або воші, потім волосся відокремлюється, розподіляється по рамі і пропускається через спеціально розроблену валяльну машину для виготовлення килимків.

Як правило, розливи нафти на суші очищають за допомогою килимків з поліпропілену — пластику, що не піддається біологічному розкладанню. Причому ці килимки викидаються на звалище лише після одного використання. Зі свого боку волосся — екологічно чисте і відновлюване. Воно може вбирати масло приблизно в 5 разів більше від своєї ваги.

Як зазначає Ліза Готьє, для створення килимка площею 0.19 м² завтовшки 2,5 см потрібно 500 г волосся. Цього достатньо, щоби зібрати до 5,6 л розлитої нафти.

[ + – ] Ще одна перевага використання волосся полягає в тому, що воно насправді коштує менше, ніж звичайні матеріали

Ще одна перевага використання волосся полягає в тому, що воно насправді коштує менше, ніж звичайні матеріали, і в усьому світі доступне як перероблений матеріал.

Попри те, що волосся, очевидно, багато, його все ж таки буває недостатньо. Як зазначає Готьє, у США існує близько 900 000 ліцензованих перукарень, і вони можуть підстригати близько 500 г волосся на тиждень.

"За допомогою людського волосся ми дуже сильно допомагаємо довкіллю, очищуючи воду, зменшуючи кількість відходів на звалищах і просуваючи відновлювані ресурси. Причому кожен може зробити килимок з волосся та допомогти екології самостійно, наприклад, очистивши розлите масло у своєму гаражі", — сказала Готьє.

Нагадаємо, що раніше дослідники розробили бюджетний та безпечний акумулятор на водній основі. Варто зазначити, що за допомогою свого нового проєкту експерти також сподіваються зменшити рівень негативного впливу на довкілля.