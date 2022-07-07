Как прививка от COVID-19. Ученые создали вакцину от рака по технологиям AstraZeneca

По словам исследователей, ни у одного из участников испытаний не было зафиксировано рецидива.

Ученые создали персонализированную вакцину от рака, в основе которой лежат технологии подобные прививке от коронавируса. По словам экспертов, первые результаты испытаний вакцины "действительно обнадеживающие", пишет Independent.

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На первых этапах испытаний вакцину получили 8 пациентов с раком головы и шеи после того, как прошли курс обычного лечения от рака. Испытания проводились в Онкологическом центре Клаттербриджа. Спустя несколько месяцев после экспериментального лечения ни у одного из участников испытаний не было рецидива.

В это же время, двое пациентов из контрольной группы, которые получали плацебо вместо вакцины, столкнулись с рецидивом.

"Я очень надеюсь на положительные результаты, мы все очень взволнованы. Все наши данные указывают на то, что мы движемся в правильном направлении", – заявил глава клинических исследований, профессор онкологии Кристиан Оттенсмайер.

Вакцина под названием TG4050 была произведена компанией Transgene из Франции, которая использовала ту же технологию, что и Оксфордский университет при создании прививки AstraZeneca.

Испытуемая прививка от рака изготавливается индивидуально и включает в себя ДНК из опухоли каждого отдельного пациента. Вакцина заставляет организм производить белки, подобные тем, которые содержатся на поверхности опухоли и вызывает иммунный ответ.

В теории любые раковые клетки с аналогичными поверхностными белками, которые все еще могут оставаться в кровотоке после операции, будут уничтожаться вакциной и предотвращать рецидивы.

"Иммунная система способна обнаруживать то, чего не видим мы при сканировании. Если мы сможем научить ее обнаруживать клетки, которые приводят к рецидиву, тогда мы сможем увеличить шансы наших пациентов", – отмечает Оттенсмайер.

На данный момент в испытаниях принимают участие 30 пациентов. Половина из них получит экспериментальную вакцину после того, как будет завершено традиционное лечение. Вторая половина участников получит вакцину только в случае рецидива.

Эксперты подчеркивают, что в области головы и шеи находится более 30 мест, где может появиться рак, среди которых полость рта и горло. У таких пациентов риск возвращения опухоли очень высок.

Но ученые возлагают большие надежды на новую вакцину, потому как она персонализирована под каждого пациента. Правда, и в таком подходе есть свои минусы.

По словам клинического исследователя из Института исследования рака Хуаниты Лопес, такая стратегия создания вакцины требует много времени и усилий, чтобы создать прививку лишь для одного человека требуется около 4 недель. Также стоимость такой вакцины достаточно высока, что ставит под вопрос ее целесообразность.