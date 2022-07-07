Як щеплення від COVID-19. Учені створили вакцину від раку за технологіями AstraZeneca

За словами дослідників, у жодного з учасників випробувань не було зафіксовано рецидиву.

Учені створили персоналізовану вакцину від раку, в основі якої лежать технології подібні до щеплення від коронавірусу. За словами експертів, перші результати випробувань вакцини "справді обнадійливі", пише Independent.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

На перших етапах випробувань вакцину отримали 8 пацієнтів із раком голови та шиї після того, як пройшли курс звичайного лікування від раку. Випробування проводились в Онкологічному центрі Клаттербріджа. Через кілька місяців після експериментального лікування в жодного з учасників випробувань не було рецидиву.

У цей же час двоє пацієнтів із контрольної групи, які отримували плацебо замість вакцини, зіткнулися з рецидивом.

"Я дуже сподіваюся на позитивні результати, ми всі дуже схвильовані. Всі наші дані вказують на те, що ми рухаємось у правильному напрямку", — заявив голова клінічних досліджень, професор онкології Крістіан Оттенсмайєр.

Вакцина під назвою TG4050 була виготовлена компанією Transgene з Франції, яка використовувала ту ж технологію, що й Оксфордський університет у процесі створення щеплення AstraZeneca.

Випробовуване щеплення від раку виготовляється індивідуально і містить ДНК з пухлини кожного окремого пацієнта. Вакцина змушує організм виробляти білки, подібні до тих, які містяться на поверхні пухлини і викликає імунну відповідь.

Теоретично будь-які ракові клітини з аналогічними поверхневими білками, які все ще можуть залишатися в кровотоку після операції, знищуватимуться вакциною і запобігатимуть рецидивам.

"Імунна система здатна виявляти те, чого ми не бачимо під час сканування. Якщо ми зможемо навчити її виявляти клітини, які призводять до рецидиву, тоді ми зможемо збільшити шанси наших пацієнтів", — зазначає Оттенсмаєр.

Наразі у випробуваннях беруть участь 30 пацієнтів. Половина з них отримає експериментальну вакцину після завершення традиційного лікування. Друга половина учасників отримає вакцину лише в разі рецидиву.

Експерти наголошують, що в голові та шиї знаходиться понад 30 місць, де може з'явитися рак, серед яких порожнина рота та горло. У таких пацієнтів ризик повернення пухлини дуже високий.

Але вчені покладають великі надії на нову вакцину, тому що її персоналізують під кожного пацієнта. Щоправда, й у такому підході є свої мінуси.

За словами клінічного дослідника з Інституту дослідження раку Хуаніти Лопес, така стратегія створення вакцини вимагає багато часу та зусиль, щоб створити щеплення лише одній людині потрібно майже 4 тижні. Також вартість такої вакцини досить висока, що ставить під сумнів її доцільність.