Ей здесь не место. Археологи ошеломлены странной находкой в Петре

Исследуя главную улицу Петры археолог Том Парадайз и его команда наткнулись на нечто загадочное. По мнению ученых все дело в наводнениях.

Петра — знаменитый древний город, десятилетиями ошеломляющий археологов. Когда-то он был центром мира, центром политики, культуры и финансов, пишет Express.

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Когда шелковый путь — проход, соединявший мир Востока и Запада, находился в зачаточном состоянии, Петра служила остановкой для торговцев и путешественников, пробиравшихся по бесчисленным дорогам.

Исследуя главную улицу Петры археолог Том Парадайз и его команда наткнулись на нечто загадочное. Они обнаружили массивные пласты белого песчаника.

"Ему явно здесь не место", — отметил Парадайз.

Учитывая, что Петра высечен из красного песчаника, доктор Парадайз и его команда начали исследовать, как белый песчаник мог тут оказаться. Для этого они просканировали весь город в поисках подсказок, возможно, следов схода лавин, которые могли принести белый камень извне сотни лет назад. Как оказалось, их догадки были не напрасными.

[ + – ] Ученые нашли в Петре массивные пласты белого песчаника

"Результаты нашего исследования показали, что в прошлом Петра, пострадал от сильного наводнения", — отметили эксперты.

Из истории мы знаем, что город регулярно подвергается проливным дождям и наводнениям, что объясняет, почему Петра имела необычайно развитую дренажную систему. Набатейцы создали ряд туннелей и ответвлений, чтобы контролировать излишки поверхностных вод.

Скальная расселина Сик — главный вход в Петру, был жизненно важен для города, так как связывал его с внешним миром.

"Для того, чтобы русло реки Вади Муса не проходило через скальное ущелье Сик и не мешало жизни города, набатейцы создали специальный туннель. В результате чего основной "коридор" в город оставался свободным от воды во время эпизодических дождей", — объяснили эксперты.

И хотя на протяжение длительного времени этот туннель действительно помогал, в какой-то момент вода начала накапливаться и уже не могла стекать у входа в Петру. В конечном итоге, как предположили исследователи, паводковые воды, скорее всего, прорвались через городские ворота на улицы, принеся с собой до 5 м песка и мусора. Однако пока это нельзя точно узнать, поэтому доктор Парадайз и его команда продолжают проводить исследования в городе и его окрестностях.

Напомним, что в мае этого года ученые совершили другое не менее интересное открытие в Петре. Так, они обнаружили древние свитки, которые рассказывают о жизни местных жителей, в частности, о жизни набатейской женщины по имени Аби-адан, жившей в I веке.