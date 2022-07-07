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Їй тут не місце. Археологи приголомшені дивною знахідкою в Петрі

Юлія Чайка
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Петра, небо, люди, скелі, фото
Колись Петра була центром світу, центром політики, культури та фінансів.

Досліджуючи головну вулицю Петри, археолог Том Парадайз та його команда натрапили на щось загадкове. На думку вчених, вся справа в повенях.

Петра — знамените стародавнє місто, що десятиліттями приголомшує археологів. Колись воно було центром світу, центром політики, культури та фінансів, пише Express.

Коли шовковий шлях — прохід, що з'єднував світ Сходу і Заходу — перебував у зародковому стані, Петра служила зупинкою для торговців і мандрівників, що пробиралися незліченними дорогами.

Досліджуючи головну вулицю Петри, археолог Том Парадайз та його команда натрапили на щось загадкове. Вони виявили масивні пласти білого пісковику.

"Йому явно тут не місце", — зазначив Парадайз.

Враховуючи, що Петра висічена з червоного пісковику, доктор Парадайз та його команда почали досліджувати, як білий пісковик міг тут опинитися. Для цього вони просканували все місто в пошуках підказок, можливо, слідів сходу лавин, які могли принести білий камінь ззовні сотні років тому. Як виявилось, їхні здогади були не марними.

білий пісковик, пальці, рука, фото
Вчені знайшли в Петрі масивні пласти білого пісковика

"Результати нашого дослідження показали, що в минулому Петра постраждала від сильної повені", — зазначили експерти.

З історії ми знаємо, що місто регулярно піддається зливам і повеням, що пояснює, чому Петра мала надзвичайно розвинену дренажну систему. Набатейці створили низку тунелів та відгалужень, щоб контролювати надлишки поверхневих вод.

Скельна ущелина Сік — головний вхід у Петру — була життєво важливою для міста, оскільки пов'язувала його із зовнішнім світом.

"Для того, щоб річище річки Ваді Муса не проходило через скельну ущелину Сік і не заважало життю міста, набатейці створили спеціальний тунель. Внаслідок чого основний "коридор" у місто залишався вільним від води під час епізодичних дощів", — пояснили експерти.

І хоча протягом тривалого часу цей тунель дійсно допомагав, в якийсь момент вода почала накопичуватися і вже не могла стікати біля входу в Петру. Зрештою, як припустили дослідники, повені, найімовірніше, прорвалися через міські ворота на вулиці, принісши з собою до 5 м піску та сміття. Однак поки про це не можна точно дізнатися, тому доктор Парадайз та його команда продовжують проводити дослідження в місті та його околицях.

Нагадаємо, що в травні цього року вчені зробили інше не менш цікаве відкриття в Петрі. Так, вони виявили стародавні сувої, які розповідають про життя місцевих жителів, зокрема про життя набатейської жінки, на ім'я Абі-адан, яка жила в I столітті.