В Норвегии девушка случайно купила на аукционе золотое кольцо викингов (фото)

Девушка сразу же связалась с археологами и, как выяснилось, находка была очень редкой и принадлежала вождю викингов.

В Норвегии девушка Мари Ингелин Хескестад заинтересовалась украшением из интернет-аукциона. Она заказала товар. Однако среди дешевых украшений ее внимание привлекло блестящее кольцо, пишет Science Norway.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Изделие было тяжелым и сильно блестело. Да и в целом выглядело очень необычно. Женщина решила обратиться за помощью к отцу своего мужа, который разбирался в исторических артефактах. По мнению мужчины, это было кольцо эпохи викингов.

Хескестад немедленно связалась с командой археологов и, как выяснилось, ее свекор был прав. Она действительно купила массивное блестящее золотое мужское кольцо эпохи викингов.

"Это что-то невероятное. Мы очень удивились тем фактом, что Хескестад отреагировала именно так, как должен поступать каждый ответственный гражданин, когда находит предмет, имеющий историческую ценность", — рассказала археолог Сигрун Вельстад.

[ + – ] Кольцо викингов (обведенное, красным кругом) среди бижутерии, купленной на интернет-аукционе

Как отметили ученые, ранее они уже получали украшения из железного века и эпохи викингов, например, броши и булавки. Но никогда не кольцо. И Вельстад никогда не слышал, чтобы такие предметы появлялись на интернет-аукционах.

Аукционный магазин скупил остатки поместья и продавал вещи стопками, упакованными в коробки из-под бананов.

"Мы понятия не имеем, откуда кольцо", — отметили ученые.

Что известно археологам наверняка, так это то, что кольцо, судя по его размеру, принадлежало мужчине. Возможно, он был похоронен вместе с ним, но узнать это точно нельзя. Кольцо весит 10,98 г и этой осенью будет выставлено в Университетском музее Бергена.

"Подобных колец известно всего несколько. Они очень редки", - подчеркнула Вельстад.

[ + – ] Судя по фотографии, кольцо выглядит немного изношенным

Судя по фотографии, кольцо выглядит немного изношенным. Похоже, что его использовали много раз. И, скорее всего, его носил могущественный вождь викингов.

"Золото было редкостью в эпоху викингов. Так что его могли носить только самые богатые и самые влиятельные люди в обществе", — добавили специалисты.

В эпоху викингов ювелирные изделия носили как мужчины, так и женщины. Их использовали для того, чтобы показать всем, насколько вы богаты. Женщины отдавали предпочтение замысловато украшенным овальным брошам, а мужчины застегивали одежду булавками.

Напомним, что ранее в июне археологи нашли редкий меч викингов. Декор рукояти меча включает элементы типичного звериного стиля позднего железного века, а также геометрические фигуры, сделанные из серебра.