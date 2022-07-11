У Норвегії дівчина випадково купила на аукціоні золоту каблучку вікінгів (фото)

Дівчина одразу ж зв'язалася з археологами і, як з'ясувалося, знахідка була дуже рідкісною і належала вождеві вікінгів.

У Норвегії дівчина Марі Інгелін Хескестад зацікавилася прикрасою з інтернет-аукціону. Вона замовила товар. Однак серед дешевих прикрас її увагу привернула блискуча каблучка, пише Science Norway.

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Виріб був важким і сильно блищав. Та й загалом виглядав дуже незвично. Жінка вирішила звернутися за допомогою до батька свого чоловіка, який розбирався в історичних артефактах. На думку чоловіка, це була каблучка епохи вікінгів.

Хескестад негайно зв'язалася з командою археологів і, як з'ясувалося, її свекор мав рацію. Вона справді купила масивну блискучу золоту чоловічу каблучку епохи вікінгів.

"Це щось неймовірне. Ми дуже здивувалися тим фактом, що Хескестад відреагувала саме так, як повинен чинити кожен відповідальний громадянин, коли знаходить предмет, який має історичну цінність", — розповіла археологиня Сігрун Вельстад.

[ + – ] Каблучка вікінгів (обведене червоним колом) серед біжутерії, купленої на інтернет-аукціоні

Як зазначили вчені, раніше вони вже отримували прикраси із залізного віку й епохи вікінгів, наприклад, брошки та шпильки. Але ніколи не каблучку. І Вельстад ніколи не чув, щоб такі предмети з'являлися на інтернет-аукціонах.

Аукціонний магазин скупив залишки маєтку та продавав речі стосами, запакованими в коробки з-під бананів.

"Ми уявлення не маємо, звідки каблучка", — зазначили вчені.

Що відомо археологам напевно, так це те, що каблучка, судячи з розміру, належала чоловікові. Можливо, вона був похований разом із ним, але дізнатися про це точно не можна. Кільце важить 10,98 г і восени цього року буде виставлено в Університетському музеї Бергена.

"Подібних каблучок відомо всього кілька. Вони дуже рідкісні", — наголосила Вельстад.

[ + – ] Судячи з фото, кільце виглядає трохи зношеним

Судячи з фото, кільце виглядає трохи зношеним. Схоже, його використовували багато разів. І, швидше за все, його носив могутній вождь вікінгів.

"Золото було рідкістю в епоху вікінгів. Тож його могли носити лише найбагатші та найвпливовіші люди у суспільстві", — додали фахівці.

У період вікінгів ювелірні вироби носили як чоловіки, і жінки. Їх використовували для того, щоб показати всім, наскільки ви багаті. Жінки віддавали перевагу хитромудро прикрашеним овальним брошкам, а чоловіки застібали одяг шпильками.

Нагадаємо, що раніше в червні археологи знайшли рідкісний меч вікінгів. Декор рукояті меча враховує елементи типового звіриного стилю пізньої залізної доби, а також геометричні фігури, зроблені зі срібла.