Разделы
Материалы
Технологии и наука

В Норвегии незнакомец оставил у двери музея украшения эпохи викингов (фото)

Юлия Чайка
11
украшения, бусы, фото
Изделия эпохи викингов, переданные музею

Изделия включают овальные пряжки с серебряным покрытием, обычную прямую пряжку, два браслета и украшения с более чем 50 жемчужинами.

На днях норвежский Археологический музей Ставангера удивил неожиданным поступлением. Какой-то незнакомец оставил у дверей музея драгоценности, типичные для женщин эпохи викингов, пишет Norway Today.

"Эта находка явно из эпохи викингов. Овальные пряжки с серебряным покрытием, обычная прямая пряжка, два браслета и украшения с более чем 50 жемчужинами, типичны для того периода", — рассказала археолог Кристина Орестад Сергаард

Овальные пряжки, удерживающие сбрую, типичны для женских захоронений эпохи викингов. Они использовались в паре с третьей пряжкой, которая удерживала шаль или плащ. Жемчужное ожерелье носили как связующее звено между двумя овальными пряжками.

изделия, упаковки, фото
Археологи датируют находку ранней эпохой викингов

Археологи датируют находку ранней эпохой викингов, особенно из-за одной мозаичной жемчужины, которая датируется примерно 850 годом н.э.

Где нашли артефакты?

Как оказалось, предметы были найдены во Фрафьорде в муниципалитете Гьесдаль. Само место очень интересно для исследователей.

"Во Фрафьорде было найдено много предметов, относящихся к периодам до эпохи викингов, но очень мало из самой эпохи викингов. Поэтому получение таких артефактов очень ценно для истории региона", — заявил археолог Барбро Даль.

Среди жемчужин также есть жемчужины с серебряной и золотой фольгой, которые, вероятно, имитировали настоящее серебро и золото. Они были очень популярны во времена викингов.

Потерянные знания

жемчужина, упаковка, фото
К сожалению, люди, передавшие драгоценности музею, не знали, когда, как и в каком именно месте во Фрафьорде они были найдены

К сожалению, люди, передавшие драгоценности музею, не знали, когда, как и в каком именно месте во Фрафьорде они были найдены.

"Это то, что мы уже не сможем узнать, так как у специалистов не было возможности исследовать место, когда находку обнаружили. Это печально, поскольку мы упустили возможность получить много важных данных. Например, информацию о трех жемчужинах из синего стекла", — объявил Сергаард.

Три бусины из синего стекла, принадлежащие женщине из Фрафьорда, на несколько сотен лет старше остальных бусин.

"Либо это семейная реликвия, либо находка смешана с другой находкой из гораздо более старой могилы. Но мы этого никогда не узнаем. Именно поэтому так важно, чтобы люди, находящие древние предметы сообщали о своих открытиях как можно скорее", — добавил Сергаард.

Кто пользовался находками?

украшения, жемчужины, фото
По мнению археологов, этот вид украшений был характерен для женщин эпохи викингов

По мнению археологов, этот вид украшений был характерен для женщин эпохи викингов.

"Женщина из Фрафьорда принадлежала к высшим слоям общества, потому что не все могли носить такие украшения. Ювелирные изделия показывали не только статус человека, но и то, какое социальное положение он займет в жизни после смерти, и, таким образом, были важными социальными маркерами не только на земле, но и в загробном мире", — пояснил Сергаард.

Ювелирные изделия женщины из Фрафьорда свидетельствуют о процветании международных контактов и торговли в этом районе. Овальные пряжки массово производились в таких городах, как Каупанг и Рибе, в то время как некоторые жемчужины могли быть родом из Средиземноморья и Ближнего Востока.

Напомним, что ранее в Норвегии совершили другое не менее интересное открытие. Так, девушка по имени Мари Ингелин Хескестад заказала украшения из интернет-аукциона, а в итоге среди дешевой бижутерии нашла старое кольцо вождя викингов.