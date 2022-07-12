В Норвегии незнакомец оставил у двери музея украшения эпохи викингов (фото)

Изделия включают овальные пряжки с серебряным покрытием, обычную прямую пряжку, два браслета и украшения с более чем 50 жемчужинами.

На днях норвежский Археологический музей Ставангера удивил неожиданным поступлением. Какой-то незнакомец оставил у дверей музея драгоценности, типичные для женщин эпохи викингов, пишет Norway Today.

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"Эта находка явно из эпохи викингов. Овальные пряжки с серебряным покрытием, обычная прямая пряжка, два браслета и украшения с более чем 50 жемчужинами, типичны для того периода", — рассказала археолог Кристина Орестад Сергаард

Овальные пряжки, удерживающие сбрую, типичны для женских захоронений эпохи викингов. Они использовались в паре с третьей пряжкой, которая удерживала шаль или плащ. Жемчужное ожерелье носили как связующее звено между двумя овальными пряжками.

[ + – ] Археологи датируют находку ранней эпохой викингов

Археологи датируют находку ранней эпохой викингов, особенно из-за одной мозаичной жемчужины, которая датируется примерно 850 годом н.э.

Где нашли артефакты?

Как оказалось, предметы были найдены во Фрафьорде в муниципалитете Гьесдаль. Само место очень интересно для исследователей.

"Во Фрафьорде было найдено много предметов, относящихся к периодам до эпохи викингов, но очень мало из самой эпохи викингов. Поэтому получение таких артефактов очень ценно для истории региона", — заявил археолог Барбро Даль.

Среди жемчужин также есть жемчужины с серебряной и золотой фольгой, которые, вероятно, имитировали настоящее серебро и золото. Они были очень популярны во времена викингов.

Потерянные знания

[ + – ] К сожалению, люди, передавшие драгоценности музею, не знали, когда, как и в каком именно месте во Фрафьорде они были найдены

К сожалению, люди, передавшие драгоценности музею, не знали, когда, как и в каком именно месте во Фрафьорде они были найдены.

"Это то, что мы уже не сможем узнать, так как у специалистов не было возможности исследовать место, когда находку обнаружили. Это печально, поскольку мы упустили возможность получить много важных данных. Например, информацию о трех жемчужинах из синего стекла", — объявил Сергаард.

Три бусины из синего стекла, принадлежащие женщине из Фрафьорда, на несколько сотен лет старше остальных бусин.

"Либо это семейная реликвия, либо находка смешана с другой находкой из гораздо более старой могилы. Но мы этого никогда не узнаем. Именно поэтому так важно, чтобы люди, находящие древние предметы сообщали о своих открытиях как можно скорее", — добавил Сергаард.

Кто пользовался находками?

[ + – ] По мнению археологов, этот вид украшений был характерен для женщин эпохи викингов

По мнению археологов, этот вид украшений был характерен для женщин эпохи викингов.

"Женщина из Фрафьорда принадлежала к высшим слоям общества, потому что не все могли носить такие украшения. Ювелирные изделия показывали не только статус человека, но и то, какое социальное положение он займет в жизни после смерти, и, таким образом, были важными социальными маркерами не только на земле, но и в загробном мире", — пояснил Сергаард.

Ювелирные изделия женщины из Фрафьорда свидетельствуют о процветании международных контактов и торговли в этом районе. Овальные пряжки массово производились в таких городах, как Каупанг и Рибе, в то время как некоторые жемчужины могли быть родом из Средиземноморья и Ближнего Востока.

Напомним, что ранее в Норвегии совершили другое не менее интересное открытие. Так, девушка по имени Мари Ингелин Хескестад заказала украшения из интернет-аукциона, а в итоге среди дешевой бижутерии нашла старое кольцо вождя викингов.