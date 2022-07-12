У Норвегії незнайомець залишив біля дверей музею прикраси доби вікінгів (фото)

Вироби включають овальні пряжки зі срібним покриттям, звичайну пряму пряжку, два браслети та прикраси з понад 50 перлинами.

Цими днями норвезький Археологічний музей Ставангера здивував несподіваним надходженням. Якийсь незнайомець залишив біля дверей музею коштовності, типові для жінок доби вікінгів, пише Norway Today.

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"Ця знахідка явно з епохи вікінгів. Овальні пряжки зі срібним покриттям, звичайна пряма пряжка, два браслети та прикраси з понад 50 перлинами, типові для того періоду", — розповіла археологиня Крістіна Орестад Сергаард.

Овальні пряжки, що утримують збрую, типові для жіночих поховань епохи вікінгів. Вони використовувалися в парі з третьою пряжкою, яка утримувала шаль чи плащ. Перлинне намисто носили як сполучну ланку між двома овальними пряжками.

[ + – ] Археологи датують знахідку ранньою епохою вікінгів

Археологи датують знахідку ранньою епохою вікінгів, особливо через одну мозаїчну перлину, яка датується приблизно 850 роком н.е.

Де знайшли артефакти?

Як виявилося, предмети знайшли у Фрафьорді в муніципалітеті Гьесдаль. Саме місце дуже цікаве для дослідників.

"У Фрафьорді знайдено дуже мало предметів із самої епохи вікінгів. Тому отримання таких артефактів дуже цінне для історії регіону", — заявив археолог Барбро Даль.

Серед перлин також є перлини зі срібною та золотою фольгою, які, ймовірно, імітували справжнє срібло та золото. Вони були дуже популярні за часів вікінгів.

Втрачені знання

[ + – ] На жаль, люди, які передали коштовності музею, не знали, коли, як і в якому місці у Фрафьорді їх знайшли

На жаль, люди, які передали коштовності музею, не знали, коли, як і в якому місці у Фрафьорді їх знайшли.

"Це те, що ми вже не зможемо дізнатися, оскільки у фахівців не було можливості дослідити місце, коли знахідку виявили. Це сумно, оскільки ми пропустили можливість отримати багато важливих даних. Наприклад, інформацію про три перлини із синього скла", — оголосив Серґард.

Три намистини з синього скла, що належать жінці з Фрафьорда, на кілька сотень років старші за решту намистин.

"Або це сімейна реліквія, або знахідка змішана з іншою знахідкою із набагато старішої могили. Але ми цього ніколи не дізнаємося. Саме тому так важливо, щоб люди, які знаходять стародавні предмети, повідомляли про свої відкриття якнайшвидше", — додав Сергаард.

Хто користувався знахідками?

[ + – ] На думку археологів, цей вид прикрас був характерний для жінок епохи вікінгів

На думку археологів, цей вид прикрас був характерний для жінок доби вікінгів.

"Жінка з Фрафьорда належала до вищих верств суспільства, тому що не всі могли носити такі прикраси. Ювелірні вироби показували не тільки статус людини, а й те, яке соціальне становище вона займе в житті після смерті, і так були важливими соціальними маркерами не лише на землі, а й у потойбічному світі", — пояснив Сергаард.

Ювелірні вироби жінки з Фрафьорда свідчать про процвітання міжнародних контактів та торгівлі у цьому районі. Овальні пряжки масово вироблялися в таких містах, як Каупанг і Рібе, тоді як деякі перлини могли бути родом із Середземномор'я та Близького Сходу.

Нагадаємо, що раніше в Норвегії зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, дівчина, на ім'я Марі Інгелін Хескестад замовила прикраси з інтернет-аукціону, а у результаті серед дешевої біжутерії знайшла старий перстень вождя вікінгів.