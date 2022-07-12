У Норвегії незнайомець залишив біля дверей музею прикраси доби вікінгів (фото)
Вироби включають овальні пряжки зі срібним покриттям, звичайну пряму пряжку, два браслети та прикраси з понад 50 перлинами.
Цими днями норвезький Археологічний музей Ставангера здивував несподіваним надходженням. Якийсь незнайомець залишив біля дверей музею коштовності, типові для жінок доби вікінгів, пише Norway Today.
"Ця знахідка явно з епохи вікінгів. Овальні пряжки зі срібним покриттям, звичайна пряма пряжка, два браслети та прикраси з понад 50 перлинами, типові для того періоду", — розповіла археологиня Крістіна Орестад Сергаард.
Овальні пряжки, що утримують збрую, типові для жіночих поховань епохи вікінгів. Вони використовувалися в парі з третьою пряжкою, яка утримувала шаль чи плащ. Перлинне намисто носили як сполучну ланку між двома овальними пряжками.
Археологи датують знахідку ранньою епохою вікінгів, особливо через одну мозаїчну перлину, яка датується приблизно 850 роком н.е.
Де знайшли артефакти?
Як виявилося, предмети знайшли у Фрафьорді в муніципалітеті Гьесдаль. Саме місце дуже цікаве для дослідників.
"У Фрафьорді знайдено дуже мало предметів із самої епохи вікінгів. Тому отримання таких артефактів дуже цінне для історії регіону", — заявив археолог Барбро Даль.
Серед перлин також є перлини зі срібною та золотою фольгою, які, ймовірно, імітували справжнє срібло та золото. Вони були дуже популярні за часів вікінгів.
Втрачені знання
На жаль, люди, які передали коштовності музею, не знали, коли, як і в якому місці у Фрафьорді їх знайшли.
"Це те, що ми вже не зможемо дізнатися, оскільки у фахівців не було можливості дослідити місце, коли знахідку виявили. Це сумно, оскільки ми пропустили можливість отримати багато важливих даних. Наприклад, інформацію про три перлини із синього скла", — оголосив Серґард.
Три намистини з синього скла, що належать жінці з Фрафьорда, на кілька сотень років старші за решту намистин.
"Або це сімейна реліквія, або знахідка змішана з іншою знахідкою із набагато старішої могили. Але ми цього ніколи не дізнаємося. Саме тому так важливо, щоб люди, які знаходять стародавні предмети, повідомляли про свої відкриття якнайшвидше", — додав Сергаард.
Хто користувався знахідками?
На думку археологів, цей вид прикрас був характерний для жінок доби вікінгів.
"Жінка з Фрафьорда належала до вищих верств суспільства, тому що не всі могли носити такі прикраси. Ювелірні вироби показували не тільки статус людини, а й те, яке соціальне становище вона займе в житті після смерті, і так були важливими соціальними маркерами не лише на землі, а й у потойбічному світі", — пояснив Сергаард.
Ювелірні вироби жінки з Фрафьорда свідчать про процвітання міжнародних контактів та торгівлі у цьому районі. Овальні пряжки масово вироблялися в таких містах, як Каупанг і Рібе, тоді як деякі перлини могли бути родом із Середземномор'я та Близького Сходу.
Нагадаємо, що раніше в Норвегії зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, дівчина, на ім'я Марі Інгелін Хескестад замовила прикраси з інтернет-аукціону, а у результаті серед дешевої біжутерії знайшла старий перстень вождя вікінгів.