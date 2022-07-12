Ученые выяснили, что секс стал причиной смерти сотни лягушек 45 млн лет назад (фото)

Эксперты повторно изучили окаменелости древних земноводных из болота Geiseltal Lagerstatte и выяснили, что теория смерти лягушек от голода или высыхания была ошибочной.

В ходе своего недавнего исследования в Германии, ученые перевернули общепринятую теорию о том, что стало с бесхвостыми в древнем болоте Geiseltal Lagerstatte 45 миллионов лет назад, пишет Inverse.

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Группа исследователей тщательно изучила 140 окаменелостей земноводных из болота, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с этими лягушками.

Принятая почти 100 лет назад теория заключалась в том, что земноводные умерли от голода или высохли из-за высокого содержания соли в воде. Однако в своем новом исследовании группа ученых утверждает, что эти земноводные на самом деле утонули во время спаривания.

[ + – ] Группа исследователей тщательно изучила 140 окаменелостей земноводных из болота, чтобы выяснить, что на самом деле произошло с этими лягушками

Чтобы прийти к этому выводу ученым потребовалось провести целое палеонтологическое исследование. Ведущий автор исследования Дэниел Фальк из Ирландского национального университета в Корке и его команда не нашли каких-либо вопиющих свидетельств, указывающих на брачные ритуалы, а скорее использовали метод исключения, чтобы выбросить другие гипотезы.

Ученые изучили климат и температуру болота, а также его размеры и анатомию окаменелостей. Ключевым открытием, которое исключает смерть от высыхания, является то, что при жизни лягушки были здоровы, а их кости и ткани в значительной степени целы. Более того, эти амфибии были наземными обитателями и возвращались в воду только для спаривания.

Кроме того, на окаменелостях не было признаков высыхания. И, если бы вода была токсичной или слишком соленой, лягушки ушли бы в другое болото. Такая интерпретация данных опровергает давнюю гипотезу о том, что они умерли от голода и высохли.

Исследования Фалька будут расширяться в зависимости от местности и видов. В дополнение к исследованию ископаемых из древних болот, он хочет проанализировать других животных, особенно млекопитающих.

Напомним, что ранее исследователи обнаружили мозг трехглазого существа возрастом 500 млн лет. Что примечательно, напоминающее креветку древнее морское существо может предоставить новую информацию об эволюции насекомых и пауков.