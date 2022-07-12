Вчені з'ясували, що секс спричинив смерть сотні жаб 45 млн років тому (фото)

Експерти повторно вивчили скам'янілості древніх земноводних із болота Geiseltal Lagerstatte та з'ясували, що теорія смерті жаб від голоду чи висихання була помилковою.

Під час свого недавнього дослідження в Німеччині, вчені перевернули загальноприйняту теорію про те, що сталося з безхвостими в стародавньому болоті Geiseltal Lagerstatte 45 мільйонів років тому, пише Inverse.

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Група дослідників ретельно вивчила 140 скам'янілостей земноводних із болота, щоб з'ясувати, що насправді сталося із цими жабами.

Прийнята майже 100 років тому теорія полягала в тому, що земноводні померли від голоду або висохли через високий вміст солі у воді. Однак у своєму новому дослідженні група вчених стверджує, що ці земноводні насправді втопилися під час парування.

[ + – ] Група дослідників ретельно вивчила 140 скам'янілостей земноводних із болота, щоб з'ясувати, що насправді сталося з цими жабами

Щоб дійти цього висновку вченим потрібно було провести ціле палеонтологічне дослідження. Головний автор дослідження Деніел Фальк з Ірландського національного університету в Корку та його команда не знайшли жодних кричущих свідчень, що вказують на шлюбні ритуали, а скоріше використовували метод виключення, щоб викинути інші гіпотези.

Вчені вивчили клімат і температуру болота, а також його розміри та анатомію скам'янілостей. Ключовим відкриттям, яке виключає смерть від висихання, є те, що за життя жаби були здорові, а їхні кістки та тканини значною мірою цілі. Щобільше, ці амфібії були наземними мешканцями і поверталися у воду лише для спарювання.

Крім того, на скам'янілостях не було ознак висихання. І, якби вода була токсичною чи надто солоною, жаби пішли в інше болото. Така інтерпретація даних спростовує давню гіпотезу про те, що вони померли від голоду та висохли.

Дослідження Фалька розширюватимуться залежно від місцевості та видів. Крім дослідження копалин з давніх боліт, він хоче проаналізувати інших тварин, особливо ссавців.

Нагадаємо, що раніше дослідники виявили мозок триокої істоти віком 500 млн років. Що примітно, стародавня морська істота, що нагадує креветку, може надати нову інформацію про еволюцію комах і павуків.