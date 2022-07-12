В Испании обнаружили лицевые кости "первого европейца" (фото)

Это открытие проливает свет на одну из важнейших глав истории человечества — волны миграций из Африки.

В ходе своего недавнего исследования в Испании археологи обнаружили останки лицевых костей возрастом 1,4 миллиона лет, пишет IFLS.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как выяснили ученые, они принадлежали древнейшему предку человека. Фрагмент верхней челюсти и скулы были обнаружены во время археологических раскопок на стоянке Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании.

Как известно, это место когда-то было домом для доисторических предков человека. В 1994 году ученые, работавшие на этом месте, обнаружили останки ранее неизвестного гоминида, получившего название Homo antecessor (человек-предшественник), что намекает на тот факт, что этот вид был самым ранним известным примером человеческого вида, осмеливающегося отправиться в Западную Европу.

Его полная идентичность не определена, но некоторые исследователи утверждают, что он мог быть одним из последних общих предков Homo Sapiens и неандертальцев.

[ + – ] В настоящее время команда не уверена, какому человеческому виду принадлежат новая челюсть и скула

В настоящее время команда не уверена, какому человеческому виду принадлежат новая челюсть и скула, но они надеются узнать, как они связаны с Homo antecessor и могут ли окаменелости дать какое-либо представление о том, как определенные черты лица эволюционировали среди многих видов людей.

Другое важное открытие было сделано в Атапуэрке в 2007 году, когда эксперты обнаружили останки гоминидов, возраст которых составляет 1,2 миллиона лет. Однако последнее открытие было обнаружено в еще более глубоком геологическом слое, что позволяет предположить, что оно датируется примерно 200 000 лет назад.

Чтобы подтвердить это, фрагмент челюстной кости будет подвергнут радиоуглеродному анализу. По данным ученых, эти результаты должны быть опубликованы в начале следующего года в течение 6-8 месяцев.

Все эти открытия проливают свет на одну из важнейших глав истории человечества: волны миграций из Африки. Новые кости, вероятно, принадлежали человеку, который был членом первой человеческой популяции, поселившейся в Европе. Однако, прежде чем к ним присоединился Homo Sapiens прошло некоторое время.

Напомним, что ранее ученые рассказали, о чем разговаривали древние люди 200 тысяч лет назад. Как оказалось, они часто использовали похожие на наши современные языки слова, включая "мама", "папа", "брат", "сестра", а также обсуждали своих друзей, что приготовить и от кого стоит держаться подальше.