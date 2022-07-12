В Іспанії виявили лицьові кістки "першого європейця" (фото)

Це відкриття проливає світло на одну з найважливіших глав історії людства — хвилі міграцій з Африки.

Під час свого недавнього дослідження в Іспанії археологи виявили останки лицьових кісток віком 1,4 мільйона років, пише IFLS.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Як з'ясували вчені, вони належали найдавнішому предку людини. Фрагмент верхньої щелепи та вилиці виявлені під час археологічних розкопок на стоянці Сьєрра-де-Атапуерка на півночі Іспанії.

Як відомо, це місце колись було домом для доісторичних предків людини. У 1994 році вчені, які працювали на цьому місці, виявили останки раніше невідомого гомініду, який отримав назву Homo antecessor (людина-попередник), що натякає на той факт, що цей вид був найранішим відомим прикладом людського виду, що наважувався вирушити до Західної Європи.

Його повна ідентичність не визначена, але деякі дослідники стверджують, що він міг бути одним з останніх спільних предків Homo Sapiens та неандертальців.

[ + – ] Зараз команда не впевнена, якому людському виду належать нова щелепа та вилиця

Зараз команда не впевнена, до якого людського виду належать нова щелепа і вилиця, але вони сподіваються дізнатися, як вони пов'язані з Homo antecessor і чи можуть скам'янілості дати якесь уявлення про те, як певні риси обличчя еволюціонували серед багатьох видів людей.

Інше важливе відкриття зроблено в Атапуерці у 2007 році, коли експерти виявили останки гомінідів віком 1,2 мільйона років. Однак останнє відкриття виявлене в ще глибшому геологічному шарі, що дозволяє припустити, що воно датується приблизно 200 000 років тому.

Щоб підтвердити це, фрагмент щелепної кістки піддадуть радіовуглецевому аналізу. За даними вчених, ці результати мають опублікувати на початку наступного року протягом 6-8 місяців.

Усі ці відкриття проливають світло однією з найважливіших глав історії людства: хвилі міграцій з Африки. Нові кістки, ймовірно, належали людині, яка була членом першої людської популяції, яка оселилася в Європі. Однак, перш ніж до них приєднався Homo Sapiens, пройшов деякий час.

Нагадаємо, що раніше вчені розповіли, про що розмовляли давні люди 200 тисяч років тому. Як виявилось, вони часто використовували схожі на наші сучасні мови слова, включаючи "мама", "тато", "брат", "сестра", а також обговорювали своїх друзів, що приготувати та від кого варто триматися якомога далі.