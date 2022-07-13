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Окно в прошлое. Астрономы раскрыли происхождение старейшего марсианского метеорита

Юлия Чайка
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фрагмент метеорита, рука, перчатка, фото
Фрагмент метеорита "черная красота"

По мнению экспертов, метеорит можно использовать для сравнения раннего образования как самого Марса, так и Земли.

Найденный в Северной Африке в 2011 году метеорит NWA 7034, получивший название "черная красота", весит 320 грамм и является старейшим и самым известным марсианским метеоритом. Об этом пишет Yahoo.

В ходе своего нового исследования, проведенного Кертинским университетом, ученые определили наиболее вероятные места происхождения марсианского метеорита.

Изучив химические и физические свойства NWA 7034, ведущий автор нового исследования доктор Энтони Лагейн и его команда наконец определили место, откуда взялся этот метеорит. Им казался один из древних регионов Марса — Terra Cimmeria-Sirenum.

В предыдущем исследовании команда Лагейна, используя суперкомпьютер Pawsey и анализируя тысячи изображений Красной планеты в высоком разрешении, сделанных во время ряда марсианских миссий, обнаружила около 90 миллионов ударных кратеров. В этом исследовании они смогли выделить наиболее вероятное место выброса — кратер Каррата, в котором образовались выбросы более старого кратера под названием Худжирт.

"Черная красота" и парные камни произошли из марсианских пород, которые сформировались, когда коры Марса и Земли были еще молодыми — 4,5 миллиарда лет назад. Таким образом, метеорит можно использовать для сравнения раннего образования двух планет.

"Регион, который мы определили как источник этого уникального образца марсианского метеорита, представляет собой настоящее окно в самую раннюю среду планет, включая Землю", — подчеркнули ученые.

Лагейн смог выяснить, из каких миллионов кратеров образовалась "черная красота", проведя небольшую работу по горным породам и минералам.

"Черная красота" уникален тем, что это единственная из 300 марсианских метеоритов порода типа брекчии. Брекчия — смесь вместе сцементированных минералов или других пород.

кратер Каррата, Марс, фото
Тепловое изображение Марса, показывающее местонахождение кратера Каррата, отмеченного красным кругом

Предыдущие исследования "черной красоты" показали, что обнаруженные в нем образцы минерала циркона относятся к периоду около 4,48 миллиарда лет назад. А вот другие минералы и куски метеорита могут быть датированы от 1,5 млрд лет назад до около 5-10 млн лет назад.

"Стоит добавить, что наше исследование проложило путь к обнаружению места выброса других марсианских метеоритов, чтобы создать наиболее исчерпывающее представление о геологической истории Красной планеты", — заключили ученые.

Напомним, что ранее в Новой Зеландии зафиксировали загадочный огненный шар. Помимо необычного явления наблюдатели также слышали потрескивающие звуки и увидели огромную вспышку света в небе. Но как оказалось, ничего таинственного в этом явлении на самом деле не было. Это были всего лишь летящие обломки большого метеора.