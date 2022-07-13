Вікно у минуле. Астрономи розкрили походження найстарішого марсіанського метеорита

На думку експертів, метеорит можна використовувати як порівняння раннього утворення як самого Марса, і Землі.

Знайдений у Північній Африці в 2011 році метеорит NWA 7034, що отримав назву "чорна краса", важить 320 грамів і є найстарішим і найвідомішим марсіанським метеоритом. Про це пише Yahoo.

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Під час нового дослідження, проведеного Кертинським університетом, вчені визначили найбільш імовірні місця походження марсіанського метеорита.

Вивчивши хімічні та фізичні властивості NWA 7034, провідний автор нового дослідження доктор Ентоні Лагейн та його команда нарешті визначили місце, звідки взявся цей метеорит. Ним вважається один із найдавніших регіонів Марса — Terra Cimmeria-Sirenum.

У попередньому дослідженні команда Лагейна, використовуючи суперкомп'ютер Pawsey та аналізуючи тисячі зображень Червоної планети у високій роздільній здатності, зроблених під час низки марсіанських місій, виявила близько 90 мільйонів ударних кратерів. У цьому дослідженні вони змогли виділити найімовірніше місце викиду — кратер Каррата, у якому утворилися викиди старого кратера під назвою Худжирт.

"Чорна краса" та парне каміння походять із марсіанських порід, які сформувалися, коли кори Марса та Землі були ще молодими — 4,5 мільярда років тому. Таким чином, метеорит можна використовувати для порівняння раннього утворення двох планет.

"Регіон, який ми визначили як джерело цього унікального зразка марсіанського метеорита, є справжнім вікном у раннє середовище планет, включаючи Землю", — підкреслили вчені.

Лагейн зміг з'ясувати, з яких мільйонів кратерів утворилася "чорна краса", провівши невелику роботу з гірських порід та мінералів.

"Чорна краса" унікальна тим, що це єдина з 300 марсіанських метеоритів порода типу брекчії. Брекчія — суміш разом зцементованих мінералів чи інших порід.

[ + – ] Теплове зображення Марса, що показує місцезнаходження кратера Каррата, позначеного червоним колом

Попередні дослідження "чорної краси" показали, що виявлені в ньому зразки мінералу циркону належать до періоду близько 4,48 мільярда років тому. А ось інші мінерали та шматки метеориту можуть бути датовані від 1,5 млрд. років тому до близько 5-10 млн. років тому.

"Варто додати, що наше дослідження проклало шлях до виявлення місця викиду інших марсіанських метеоритів, щоб створити найбільш вичерпне уявлення про геологічну історію Червоної планети", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше в Новій Зеландії зафіксували загадкову вогненну кулю. Крім незвичайного явища, спостерігачі також чули тріскучі звуки і побачили величезний спалах світла в небі. Але, як виявилося, нічого таємничого в цьому явищі насправді не було. Це був лише політ уламків великого метеора.