Население Земли к 2023 году превысит 8 млрд человек, — ООН

Как отмечают эксперты, титул самой густонаселенной страны мира у Китая отберет Индия. По прогнозам, к 2050 году она достигнет численности населения в 1,668 миллиарда человек.

Согласно новому отчету Организации Объединенных Наций (ООН), к 2023 году Индия отнимет у Китая почетное место самой густонаселенной страны мира, пишет IFLS.

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В отчете прогнозируется, что 15 ноября 2022 года станет днем, когда население мира достигнет 8 миллиардов человек. Тем не менее это также подчеркивает, что демографический бум человечества иссякает, а население мира в настоящее время растет самыми медленными темпами с 1950 года.

Прогнозы экспертов предполагают, что в 2030 году население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда, в 2050 году до 9,7 миллиарда, а в 2100 году до 10,4 миллиардов.

"Это повод для того, чтобы отпраздновать наше разнообразие и восхищаться достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и резко сократили показатели материнской и детской смертности", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Более половины прогнозируемого прироста населения к 2050 году будет сосредоточено в 8 странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.

Большинство из 46 наименее развитых стран (32 из которых находятся в странах Африки к югу от Сахары) относятся к числу наиболее быстрорастущих групп населения. Прогнозируется, что население некоторых из этих стран удвоится в период с 2022 по 2050 год.

Например, ожидается, что население в странах Африки к югу от Сахары будет продолжать расти до конца века и будет способствовать более чем половине глобального прироста населения, ожидаемого до 2050 года. С другой стороны, в период с 2022 по 2050 год в 61 стране будет наблюдаться сокращение численности населения, в том числе в значительной части Европы.

В настоящее время население Китая составляет около 1,426 миллиарда человек, а Индии — около 1,412 миллиарда. В то время как Индия продолжит свой рост и к 2050 году достигнет численности населения 1,668 миллиарда человек, население Китая будет сокращаться и к середине века составит около 1,317 миллиарда человек.

Что касается количества мужчин и женщин, то в настоящее время в мире мужчин (50,3%) немного больше женщин (49,7%). Однако в ближайшие десятилетия ситуация изменится, и к 2050 году число женщин сравняется с числом мужчин.

Мы также живем в стареющем мире, и в период с 2022 по 2050 год доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличится во всем мире.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что численность население Китая сократилось впервые после великого голода 60 лет назад. Китайские женщины не хотят иметь детей из-за коронавируса и увеличения стоимости жизни.