Население Китая сократилось впервые после великого голода 60 лет назад, – ученые

Китайские женщины не хотят иметь детей из-за коронавируса и увеличения стоимости жизни. Соседняя Индия в ближайшее десятилетие выйдет в лидеры по количеству населения.

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В Китае сокращается население страны, впервые со времен великого голода 1959-1961 годов. Об этом говорится в статье исследователя Сюцзянь Пэн, которую опубликовала радиостанция ВВС.

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На Китай приходится более 1/6 части населения мира, за 4 десятилетия население страны выросло с 660 миллионов до 1,4 миллиарда.

По последним данным Национального бюро статистики Китая, население страны в 2021 году увеличилось лишь на 480 тыс. человек. А 10 лет назад ежегодный прирост составлял 8 млн.

Замедлению темпов роста рождаемости могло способствовать нежелание иметь детей в китайских семьях в условиях распространения COVID-19 и жестких карантинных мер.

[ + – ] Вспышка COVID-19 повлияла на желание иметь детей

Как менялся коэффициент рождаемости в Китае

В конце 1980-х годов коэффициент рождаемости в Китае (число рождений на одну женщину) был 2,6. С 1994 года он находился в пределах 1,6–1,7. В 2020-м показатель опустился до 1,3, а в 2021 году — до 1,15.

В Австралии и США общий коэффициент рождаемости составляет 1,6 рождений на одну женщину, в Японии – 1,3.

Спад рождаемости в Китае произошел несмотря на отказ от политики одного ребенка в 2016 году. Власти КНР в прошлом году ввели политику трех детей, обещая налоговые и другие стимулы, но это не помогло, утверждает автор статьи.

Почему женщины в Китае не хотят рожать

Существуют разные теории о нежелании китайских женщин заводить детей. Одна из них – привычка населения иметь небольшие семьи, другая – удорожание стоимости жизни.

Некоторые думают, что это связано с увеличением брачного возраста, задержкой рождения детей и уменьшение желания их иметь в принципе.

В Китае все меньше остается женщин детородного возраста. Ограничения на одного ребенка с 1980 года привели к тому, что многие пары выбирают мальчика. В результате соотношение полов при рождении выглядит так – 106 мальчиков на 100 девочек.

[ + – ] В Китае уже привыкли иметь небольшие семьи

После 2021 года население Китая будет сокращаться на 1,1% каждый год, свидетельствуют прогнозы исследователей. Ученые Шанхайской академии социальных наук уверены, что к 2100 году китайское население сократится до 587 млн человек.

Эксперты говорят о снижении общего коэффициента рождаемости с 1,15 до 1,1 до 2030 года, этот уровень продержится до 2100 года.

Экономика Китая

Быстрый спад рождаемости сильно повлияет на экономику Китая. Численность населения трудоспособного возраста в Китае достигла пика в 2014 году. К 2100 году она сократится до менее чем 1/3 от пика.

Количество пожилого населения будет больше, к 2080 году оно превысит население трудоспособного возраста. Если сейчас время 100 человек трудоспособного возраста могут содержать каждые 20 пожилых людей, то к 2100 году 100 трудоспособных китайцев будут содержать уже 120 пенсионеров.

Снижение производительности труда повлечет за собой спад темпов экономического роста. Низкорентабельные трудоемкие производства будут переносить из Китая в страны с избытком рабочей силы – во Вьетнам, Бангладеш и Индия. Исследователи подсчитали, что стоимость рабочей силы в Китае уже в 2 раза выше, чем во Вьетнаме.

Китай будет вынужден направить больше ресурсов на услуги здравоохранения, медицины и ухода за стариками.

Моделирование центра политических исследований Университета Виктории в Австралии говорит о том, что без изменений в пенсионной системе Китая выплаты вырастут в пять раз — с 4% ВВП в 2020 году до 20% ВВП в 2100 году.

Страны-экспортеров ресурсов, такие как Австралия, могут переориентировать экспорт на производителей за пределами Китая. Демографические прогнозы показывают, что соседняя Индия за ближайшее десятилетие обгонит Китай по количеству населения.

Напомним, что в Китае заявили о желании продвигать "настоящую демократию" вместе с Россией. В китайском МИД заявили, что тактика "монополизации" демократии и прав человека провалится.

Власти Китая утверждали, что США поддерживают сторонников независимости Тайваня и это может грозить Вашингтону серьезными последствиями.