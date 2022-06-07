Населення Китаю скоротилося вперше після великого голоду 60 років тому, – вчені

Китайські жінки не хочуть мати дітей через коронавірус та збільшення вартості життя. Сусідня Індія в найближче десятиліття вийде в лідери за кількістю населення.

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У Китаї скорочується населення, вперше з часів великого голоду 1959-1961 років. Про це йдеться у статті дослідника Сюцзянь Пен, яку опублікувала радіостанція ВВС.

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На Китай припадає понад 1/6 частини населення світу, за 4 десятиліття населення виросло з 660 мільйонів до 1,4 мільярда.

За останніми даними Національного бюро статистики Китаю, населення країни у 2021 році збільшилося лише на 480 тис. осіб. А 10 років тому щорічний приріст становив 8 мільйонів.

Уповільненню темпів зростання народжуваності могло сприяти небажання мати дітей у китайських сім'ях за умов поширення COVID-19 та жорстких карантинних заходів.

[ + – ] Спалах COVID-19 вплинув на бажання мати дітей

Як змінювався коефіцієнт народжуваності в Китаї

Наприкінці 1980-х років коефіцієнт народжуваності в Китаї (число народжень на одну жінку) був 2,6. З 1994 року він був у межах 1,6–1,7. 2020-го показник опустився до 1,3, а у 2021 році — до 1,15.

У Австралії та США загальний коефіцієнт народжуваності становить 1,6 народження на одну жінку, Японії — 1,3.

Спад народжуваності в Китаї стався попри відмову від політики однієї дитини у 2016 році. Влада КНР минулого року запровадила політику трьох дітей, обіцяючи податкові та інші стимули, але це не допомогло, стверджує автор статті.

Чому жінки в Китаї не хочуть народжувати

Існують різні теорії про небажання китайських жінок заводити дітей. Один із них — звичка населення мати невеликі сім'ї, інша — подорожчання вартості життя.

Деякі думають, що це пов'язано зі збільшенням шлюбного віку, затримкою народження дітей та зменшенням бажання їх мати в принципі.

У Китаї дедалі менше залишається жінок дітородного віку. Обмеження на одну дитину з 1980 року призвели до того, що багато пар вибирають хлопчика. В результаті співвідношення статей при народженні виглядає так — 106 хлопчиків на 100 дівчаток.

[ + – ] У Китаї вже звикли мати невеликі сім'ї

Після 2021 року населення Китаю скорочуватиметься на 1,1% щороку, свідчать прогнози дослідників. Вчені Шанхайської академії соціальних наук упевнені, що до 2100 року китайське населення скоротиться до 587 млн людей.

Експерти говорять про зниження загального коефіцієнта народжуваності з 1,15 до 1,1 до 2030 року, цей рівень протримається до 2100 року.

Економіка Китаю

Швидкий спад народжуваності дуже вплине на економіку Китаю. Чисельність населення працездатного віку в Китаї досягла піку у 2014 році. До 2100 вона скоротиться до менш ніж 1/3 від піка.

Кількість літнього населення буде більшою, до 2080 року вона перевищить населення працездатного віку. Якщо зараз час 100 осіб працездатного віку можуть утримувати кожні 20 людей похилого віку, то до 2100 року 100 працездатних китайців утримуватимуть уже 120 пенсіонерів.

Зниження продуктивність праці спричинить спад темпів економічного зростання. Низькорентабельні трудомісткі виробництва переноситимуть з Китаю країни з надлишком робочої сили — до В'єтнаму, Бангладешу та Індії. Дослідники підрахували, що вартість робочої сили в Китаї вже вдвічі вища, ніж у В'єтнамі.

Китай буде змушений направити більше ресурсів на послуги охорони здоров'я, медицини та догляду за людьми похилого віку.

Моделювання центру політичних досліджень Університету Вікторії в Австралії говорить про те, що без змін у пенсійній системі Китаю виплати зростуть уп'ятеро — з 4% ВВП у 2020 році до 20% ВВП у 2100 році.

Країни-експортери ресурсів, такі як Австралія, можуть переорієнтувати експорт на виробників за межами Китаю. Демографічні прогнози показують, що сусідня Індія за найближче десятиліття обжене Китай за кількістю населення.

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